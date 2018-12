El infierno de Madrid Central: Conductores multados por culpa de máquinas defectuosas

Entrar en Madrid Central cada día es más complicado y aparcar en uno de los estacionamientos que le eximen de ser sancionado, puede ser un verdadero infierno para los conductores.

Periodista Digital se ha trasladado a uno de esos aparcamientos. En concreto, el ubicado en la Calle Mayor. El Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena se hizo con este aparcamiento el pasado 13 de mayo de 2018.

El sistema de lectura de matrículas de este aparcamiento falla y, como consecuencia, algunos de sus clientes son multados. Lo reconocen sus propios trabajadores, pertenecientes a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

"La máquina suele fallar a menudo. Cuando falla, somos nosotros los que tenemos que apuntar la matrícula. La máquina ya estaba con la anterior empresa que gestionaba el párking, pero el Ayuntamiento no ha dicho nada de cambiarla", admite uno de sus trabajadores.

Desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad que representa Inés Sabanés informan de que no tienen constancia de que se haya multado a ningún cliente.

Periodista Digital se ha puesto en contacto con la plataforma de Automovilistas Europeos Asociados y nos cuentan que en lo que va de año, han tenido que recurrir a una veintena de multas por la ilegibilidad de las matrículas de este parking.

EMT asumió la gestión del aparcamiento en las mismas condiciones que el concesionario lo dejó, manteniéndose la operativa de remisión de matrículas al sistema de control de APR de Ópera.

LLEGAR A SU DESTINO NO SERÁ UNA TAREA FÁCIL

Los motivos son varios. El primero es que el Ayuntamiento de Madrid no permite el acceso a ningún vehículo privado, es decir, aquellos que no sean residentes o cuenten con un permiso especial no podrán acceder. Tampoco podrá circular por Madrid Central, si no hay plazas de aparcamiento disponibles, de las que se informará en tiempo real en las pantallas electrónicas que se instalarán en 17 accesos.

El segundo, que esas pantallas no estarán instaladas hasta el mes de mayo porque actualmente se encuentran en fase de licitación, según ha indicado el Gobierno municipal.

Y el tercero es que, de momento, esas pantallas sólo contarán con la información de los párkings municipales, pero no de los más de 40 privados que existen en la zona, según denuncia la Asociación Madrileña de Empresarios de Garajes y Talleres (Amega) .

"Las pantallas son nuestra mayor lucha. Desde el Ayuntamiento nos indican que para aparecer en ellas tenemos que tener el sistema que informa de la ocupación en tiempo real. Los garajes a los que represento son autonómos y pymes y es económicamente inviable asumir esta tecnología porque, aproximadamente, cuesta 50.000 euros", apunta el portavoz de esta asociación, Joaquín Puldain.