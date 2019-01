Nuevos lanzamientos de coches eléctricos en 2019

Los coches eléctricos son una realidad desde hace ya varios años, pero cada año llegan nuevos modelos. Y en 2019 se incrementará el volumen de lanzamientos. El diésel continúa perdiendo fuelle, y tanto eléctricos puros como híbridos e híbridos enchufables continúan su crecimiento. Y estos son los nuevos coches eléctricos de 2019 que sabemos que llegarán.

Audi e-tron 2019

El Audi e-tron 2019, en realidad, tenía que haberse lanzado antes. Pero llegará durante el primer trimestre de 2019 porque se retrasó por problemas de software. Un modelo con 95 kWh de batería y con 400 km de autonomía homologada del que tienes aquí toda la información.

Mercedes-Benz EQC 2019

Audi tendrá su primer SUV eléctrico en 2019, pero también llegará el Mercedes EQC 2019 como alternativa. El ‘otro alemán' ofreciendo una batería de 80 kWh, así que más ajustada, pero con una autonomía teórica de 450 km y nada menos que 408 CV de potencia máxima. Puedes ver el vídeo anterior, o leer más aquí.(¿Sabes por qué Noruega está retirando las ayudas para la compra de coches eléctricos?)

MINI eléctrico

Hace mucho que no descubrimos nuevos detalles sobre él, pero el MINI eléctrico continúa su desarrollo y estará listo en 2019. El Grupo BMW parece que ofrecerá con él unos 250 km de autonomía, luego su enfoque será urbano según testcoches. No, no será el que estrene las nuevas tecnologías -de propulsión eléctrica- de BMW, sino que será el iX3 el que se lleve lo más moderno de la casa.

BMW i3 2019

El BMW i3 se renovará durante este año 2019. Con respecto al modelo vigente habrá una mejora del 30%, aproximadamente, llegando a 42 kWh de batería para ofrecer en torno a 250 km de autonomía. El BMW i3, como es evidente, seguirá siendo un modelo limitado al ámbito urbano, pero con un mejorado sistema de propulsión eléctrica.(Estos son los coches eléctricos que llegarán en 2019)

Nissan Leaf 2019 60 kWh

El Nissan Leaf con 60 kWh nos está haciendo esperar algo más de lo previsto, pero la marca nipona debería estar ultimando su desarrollo para que se estrene durante este año 2019. Con esta batería, el Nissan Leaf debería alcanzar una autonomía aproximada de 320 km. Y aunque su precio subirá respecto al modelo con batería más pequeña, parece que seguirá siendo uno de los eléctricos más asequibles del mercado.

Porsche Taycan

El Porsche Taycan será el primer eléctrico de la firma de Stuttgart, y ya sabemos mucho sobre él. Será algo más barato de lo esperado, a pesar de que se ofrecerá con 600 CV de potencia gracias a dos motores síncronos de excitación constante y una batería que le permite alcanzar los 500 km de autonomía. Además, este modelo acelerará de 0 a 100 km/h en tan solo 3,5 segundos.

