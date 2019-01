¿Qué ha pasado realmente con el Tesla que ‘’atropelló’’ a un robot en el CES 2019?

Nadie se lo ha creído. Cualquier accidente en el que esté involucrado un vehículo autónomo da que hablar, pero si, además, es un Tesla en modo semiautomático que acaba con un robot, la polémica está servida. Eso es lo que ha pasado en el CES 2019, cuando un Tesla Model S ha atropellado a un robot de la compañía Promobot, según recoge Alejandro Alcolea en computerhoy.

Promobot es una compañía rusa que desarrolla y fabrica robots cuyo fin asistir en eventos y otras facetas profesionales. Son capaces de reconocer rostros, moverse entre obstáculos y responder a ciertas preguntas. Parece bastante hábil, pero no ha podido esquivar al Tesla asesino, como han calificado al vehículo desde la propia Promobot.

Como podéis imaginar, ha sido algo que ha levantado bastante polémica, además de bromas sobre la revolución de los vehículos autónomos contra los robots, pero antes de seguir, debéis ver el vídeo para sacar vuestras propias conclusiones. Aquí va el accidente del Tesla y el robot antes del CES 2019.

Si lo vemos de pasada, podemos pensar que el Tesla Model S, efectivamente, atropella al robot de Promobot. Sin embargo, si prestamos atención vemos que el robot parece moverse antes de tiempo. Ahora bien, ¿qué hacía ese robot ahí? Según la compañía, formaba parte de otro grupo de robots idénticos que se dirigían a uno de los pabellones del CES para el evento.

Sin embargo, parece que se separó del grupo poco antes de la tragedia. Además de parecer un accidente extraño, y verse algo ''raro'' justo cuando cae el robot, ¿qué hacía una cámara dispuesta de forma tan oportuna?

Por otra parte, la compañía Promobot no dudó en mencionar a Elon Musk y señalar que el Tesla Model S iba con el piloto automático. La mención en Twitter, mencionando a Musk, ha despertado las críticas de quienes piensan que todo es una maniobra publicitaria para que se hable de Promobot (lo han conseguido, aunque seguro que no como ellos esperaban).

Look @elonmusk at a Tesla Model S hitting and killing a guiltless robot in Vegas. Your car was under a full self-driving mode. @bheater, @jjvincent, @ingridlunden, @andyjayhawk Check this out!https://t.co/0q605Fdknb