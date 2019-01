Pillan al marido de la reina Isabel II conduciendo sin cinturón de seguridad 48 horas después del accidente

El marido de la reina Isabel II, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, ha sido captado conduciendo sin cinturón de seguridad en su nuevo Land Rover cerca de Sandringham, condado de Norfolk, solo 48 horas después de que su vehículo volcó en un accidente automovilístico dramático, según rt.

De acuerdo con los informes, el príncipe de 97 años viajaba solo por una carretera pública. La Policía de Norfolk confirmó que habían hablado con el duque luego de conocer las fotografías que lo mostraban conduciendo de manera insegura, diciendo que "se han dado consejos adecuados al conductor", según Daily Mail.

Un par de horas antes, la reina Isabel II también fue vista conduciendo su Range Rover de la misma manera, sin abrocharse el cinturón de seguridad.

El príncipe Felipe, se vio envuelto en un accidente vial este jueves cerca de una propiedad de la familia real británica en Sandringham. Según confirmó la Casa Real, el esposo de la reina no resultó herido en el percance, e incluso se reporta que salió por su propio pie del vehículo accidentado.

Have to say it is disappointing that HM The Queen and Prince Philip have both been seen driving 4X4 Vehicles on public roads both without wearing a seatbelt just a day after the car crash. HRH wore sunglasses and didn't even have a bodyguard. Seatbelts save lives! pic.twitter.com/ZufSE03PCQ