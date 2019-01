El coche eléctrico puede provocar exclusión, injusticia social y elitismo

Este estudio, titulado 'Energy Injustice and Nordic Electric Mobility: Inequality, Elitism, and Externalities in the Electrification of Vehicle-to-Grid (V2G) Transport' examina cualitativamente la transición en los países nórdicos a los vehículos eléctricos y los sistemas V2G o 'vehicle-to-grid' , que permiten a los vehículos devolver energía a la red.

Partiendo de la pregunta de cuáles son los tipos de injusticias asociadas con la movilidad eléctrica y V2G y cómo empeoran los riesgos o vulnerabilidades socioambientales, el estudio se basa en datos recopilados de 257 expertos en Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia según motorpasión. Los países pioneros en cuanto a penetración en esta esfera.

Según recoge el diario.es, en las 277 entrevistas realizadas, una de las injusticias o riesgos que más se repite es el de la falta de equidad en el acceso al vehículo eléctrico, aunque en el estudio se reconoce que muchos consideran el Tesla como el eléctrico más común, que en efecto es el más caro.

En la investigación se llega a la conclusión de que la movilidad eléctrica puede no contribuir a la justicia distributiva por ser accesible solo para los ricos y por aumentar los riesgos relacionados con la privacidad, la piratería, y el ciberterrorismo.

