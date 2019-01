Las cámaras de la DGT pillan a este conductor haciendo la cosa más surrealista al volante jamas vista

Si no lo ves no lo crees. Todo el mundo está de acuerdo en que ciertas multas de tráfico tienen un claro afán recaudatorio. Incluso algunos jueces, según sq, como uno de Cádiz que anuló una multa de 300 euros y la pérdida de dos puntos del carné impuesta a un conductor, no pueden mirar para otro lado ante estos comportamientos.

Según la sentencia de este magistrado, no todo vale para recaudar dinero: "Por mucho que se pretenda tramitar sumariamente las sanciones de tráfico, la precipitación en generar y obtener rápidamente pingües beneficios para la Administración no puede hacerse a costa de violentar normas básicas del procedimiento".

Pero hay veces que sí, que hay que ponerse de acuerdo con las autoridades y reconocer que algunas multas tienen toda la justificación. Especialmente cuando estás poniendo en peligro tu vida, y la de los demás. Y es que el coche no es ningún juego, aunque a algunos parece que todavía algo tan simple no les ha entrado en la cabeza.

Un ejemplo de persona que aún no ha comprendido que tener un coche entre manos es una responsabilidad es una señora que, suponemos, saldría con el tiempo justo de casa y no se le ocurrió otra cosa que lavarse los dientes mientras conducía. Tal cual.

El Pegasus, helicóptero de la Dirección General de Tráfico (DGT), grabó con sus cámaras hace una semanas como esta señora mantenía a raya su higiene dental en plena carretera. "Les hemos visto tocando las baquetas , metiendo pan en bolsas o repasando los papeles de la oficina mientras conducían. En este vídeo ¡cepillándose los dientes! #LocuraAlVolante. Por favor, sentido común. CERO #distracción".

Aquí puedes ver estas surrealistas imágenes.

¿Te has pasado la salida sin darte cuenta? Paciencia y prudencia. Busca otra salida más adelante que te permita dar la vuelta. En autovía y autopista está prohibido circular marcha atrás. (Art.80 RGC). No hagas #LocurasAlVolante pic.twitter.com/e48Gc23gsy — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 24 de enero de 2018