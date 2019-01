Este concursante de 'Operación Triunfo' la lía con un tuit sobre los taxis

Twitter es un arma de doble filo. Raoul Vázquez, concursante de Operación Triunfo 2017, ha generado controversia en Twitter -donde tiene más de 140.000 seguidores- tras su mensaje en plena guerra entre los taxis y Uber y Cabify, según huffingtonpost.

Los taxistas llevan en huelga desde el lunes en Madrid y desde el viernes en Barcelona. Las protestas han llegado a rodear Fitur, la feria de Turismo que se celebra en la capital de España, donde han encendido hogueras y se han vivido momentos de tensión. A primera hora de la tarde, sanitarios del Samur-Protección Madrid habían atendido a once personas por heridas de carácter leve, cinco de ellos policías nacionales, durante los incidentes.

En medio de este ambiente de crispación, el concursante de OT ha escrito: "Cuando me subo a un taxi como que me da la sensación de que me está haciendo un favor".

Un tuit que ha generado polémica y que ha recibido críticas y alabanzas casi a partes iguales.

Cuando me subo a un taxi como que me da la sensación de que me está haciendo un favor — RAOUL VÁZQUEZ (@raoulvazquez) 23 de enero de 2019

Deberían imitar a las VTC: aplicación, precio, servicio, estado del conductor,... y luego ya empezar a defender que es necesaria una alta regulación del sector. Pero solo defienden la regulación para poder seguir dando un servicio totalmente mediocre y caro. — Capitán 🐺 (@capitanwolfo) 23 de enero de 2019

Si es lo que sientes, me parece bien que lo expreses. — María (@violinesami) 23 de enero de 2019