Reportaje PD/ La huelga de los taxistas se cobra sus primeras víctimas: las personas mayores y los turistas

Madrid afronta la quinta jornada de la huelga indefinida de los taxistas situados en Ifema, donde se está celebrando la mayor feria del turismo mundial, Fitur. Muchos son los afectados de está huelga, y muchos de ellos son personas mayores que tienen dificultad para poder trasladarse o turistas que llegan a la ciudad y se encuentran con este panorama.--Periodista Digital en el infierno de Ifema: las dantescas imágenes que deja la huelga de taxistas en la inauguración de Fitur--

PERSONAS MAYORES SIN PODER TRASLADARSE A SUS DESTINOS



Periodista Digital se ha trasladado al centro de la capital para ver la situación en las que se encuentran las personas que necesitan coger un taxi y que a día de hoy es imposible, ya que tan solo existen 100 taxis disponibles para toda la ciudad, en calidad de servicios mínimos.

"Yo desde que he visto lo que ha pasado no vuelvo a coger un taxi, si antes no lo utilizaba ahora menos, es una vergüenza la imagen que estamos dando", señaba Pilar vecina del centro.