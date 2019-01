Acoso y terror de los taxistas a las VTC: "Nunca sabes cuándo te van a parar y a bajar del coche"

Los conductores de VTC ya no pueden más. Cada día salir a trabajar es un infierno para todos ellos. Se sienten desprotegidos y cansados del pasotismo de las instituciones y piden a la Delegación de Gobierno, que se actúe de manera inmediata contra las agresiones que reciben cada día por parte del sector del taxi.

Este 29 de enero de 2019 en Madrid unas quinientas personas han salido a la calle para manifestarse frente a la sede de Podemos en la calle Princesa ya que este partido, dicen, no les ha apoyado desde ningún momento. Tras la concentración en la puerta de la sede del partido de Pablo Iglesias, posteriormente se han trasladado a la sede del PSOE en Ferraz.--Disparan con perdigón contra un conductor de VTC cuando circulaba por Madrid--

Una manifestación en la que no se han producido altercados ni tampoco cortes de tráfico o colapso en las calles del centro de la ciudad. Desde el sector insisten en que "no quieren paralizar Madrid", y, por este motivo, "no están presentes todos los compañeros que quieren manifestar su derecho a trabajar", dicen a Periodista Digital.

"Podemos nos trata como marionetas políticas y no paran de mentir. Lo único que hacen es dar un discurso bonito para el taxi y no se preocupa de los demás. El partido que se llenaba la boca de de que luchaba por los trabajadores, es todo falso. Pedimos a Pablo Iglesias, que dé la cara y explique por qué les quiere echar, relataba un conductor de VTC.

Los conductores piden que se defiendan sus puestos de trabajo y la libre elección de los ciudadanos en elegir el medio de transporte que prefieran. Aseguran estar cansados de las mentiras e insultos dado que son "trabajadores no multinacionales" como afirman desde el sector del taxi.--Brutal paliza con bates de béisbol a un conductor de VTC en la T-4 del Aeropuerto de Barajas--

La palabra que más hemos escuchado es "seguridad". Una seguridad inexistente a día de hoy ya que la mayoría de los conductores han sufrido algún tipo de agresión física o verbal. "Estamos hartos de que nos pinchen las ruedas, nos insulten, nos cierren el paso o nos tiren piedras, todo ello con clientes dentro del vehículo. Ya no es la seguridad nuestra, sino la de nuestros clientes", señalaba Aitor, conductor de Cabify.

Ya son 150 los coches VTC atacados durante la huelga del taxi, con diversos conductores agredidos. Además, reconocen que llevan porras y gas pimienta ante el temor de sufrir agresiones por parte de taxistas. Varios conductores señalan en que les han tirado huevos y piedras, para añadir que se les quiere "eliminar" sin que el ciudadano pueda elegir.--Reportaje PD/ La huelga de los taxistas se cobra sus primeras víctimas: las personas mayores y los turistas--

Los manifestantes piden que se respeten sus puestos de trabajo. Muchos de los actuales conductores de Uber o Cabify llevaban en paro muchos años y gracias a estas empresas pueden sacar adelante a su familia. Reclaman su derecho a trabajar y "llevar el pan" a su casa, al igual que los taxistas.

"Yo tengo familia, tengo hijos, pago el alquiler y mis impuestos. Lo que no entiendo es que no quieran dejarnos trabajar, estamos en un libre mercado, deberían entender que somos como ellos, trabajadores y que todo el mundo tiene derecho a elegir", nos comenta Rafael, conductor de Uber.

"Nosotros lo único que queremos es trabajar y el sector del taxi lo que quiere es que desaparezcamos. Según ellos, sus manifestaciones son muy pacíficas pero ayer a un compañero le agredieron. Trabajamos con miedo, no sabemos lo que nos vamos a encontrar en cada esquina", afirman desde el sector.

ACOSO POR PARTE DE LOS TAXISTAS

Paloma, nos detalla su reciente experiencia mientras transportaba a pasajeros. "Nunca sabes cuándo te van a parar y a bajar del coche", destaca. "Sufrimos acoso, los clientes y los conductores pasan miedo, queremos que nos dejen trabajar con dignidad".

Muchos denuncian que la violencia se ha prolongado en el tiempo más allá de las huelgas. "Lo hemos llegado a normalizar. Cada dos por tres nos tiran huevos, piedras, nos dan patadas a los coches, pero desde julio lo hemos normalizado", cuentan.



LOS MANIFESTANTES FRENTE A LA SEDE DEL PSOE

Termina la concentración en la sede de Podemos y los manifestantes se dirigen a la sede del PSOE en Ferraz. Una gran afluencia de personas circulan alrededor de Plaza de España escoltados por varios agentes de la Policía Nacional.

Portan carteles como "Nosotros no tiramos piedras, nosotros damos agua" o "Somos trabajadores no multinacionales". A la llegada a la sede de los socialistas mostraban una pancarta del Sindicato Libre de Transporte bajo el lema 'Por una regulación de los trabajadores VTC'.

Eduardo también es conductor de VTC, tiene 60 años y cuenta que desde junio volvió "al mercado laboral del que estaba excluido"."Gracias a la empresa vuelvo a ser persona. No entiende "por qué hay un sector que prefiere que la competencia esté en el paro".

Los conductores piden más seguridad y quieren dejar claro que son empleados de empresas españolas que tributan en España, "no en paraísos fiscales como ha declarado Podemos".

"Todavía no he visto a nadie del PSOE que salga a defendernos. Somos trabajadores iguales que los taxistas y queremos que se nos reconozca, se nos respete y que piensen en nosotros. Nuestra sensación es que somos trabajadores de segunda y es una vergüenza", señalaba Luis conductor de Cabify, desde hace dos años.

"Los taxistas nos están difamando y están mintiendo a la sociedad. Nosotros pagamos impuestos aquí en España, la seguridad social y con unas condiciones laborales mucho mejor que las que ellos tienen, que dejen de mentir", relataba otro conductor de VTC.

La Comunidad de Madrid ha asegurado que no va a "legislar para garantizar el exterminio" de los vehículos de transporte con conductor (VTC), por lo no da "por bueno" una regulación que fije una precontración temporal, ya que esto es una "línea roja".

El portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, pide a los taxistas en huelga que no "secuestren" a los madrileños con sus protestas.