Los taxistas se la pegan en 15 días de huelga: elevadas pérdidas millonarias y sin ningún acuerdo

Los taxistas vuelven a la calle hoy lunes 04 de febrero de 2019 tras medio mes de huelga y sin solución alguna. Pocas cosas quedan por intentar después de que se cumplan 15 días desde que decidieran tomar las calles en su particular guerra contra lo que consideran "competencia desleal" de las VTC que operan en la capital con Uber y Cabify.

El último texto presentado por las asociaciones que secundan el paro total recoge una rebaja sustancial de las exigencias planteadas por el sector del taxi al Gobierno regional. Tras el "no" tajante del presidente de la Comunidad de Madrid a las demandas que pretendían fijar la contratación de un VTC con una hora de antelación y a una distancia mínima de cinco kilómetros, los taxistas apuestan ahora por dejar "en blanco" el tiempo de esa limitación a la hora de prestar servicios VTC.--Acoso y terror de los taxistas a las VTC: "Nunca sabes cuándo te van a parar y a bajar del coche"--

MANTIENEN LA HUELGA PESE A LAS PÉRDIDAS MILLONARIAS

Los representantes del sector del taxi afirman que pese al cansancio físico, no se rendirán hasta que no consigan lo que proponen. No obstante, cumplidos 15 días de paros indefinidos las cuentas de estos trabajadores suman pérdidas que valoran por encima de los 25 millones de euros.

Entre esas pérdidas contabilizan también las multas. El Ayuntamiento de Madrid reconoce que se han puesto unas 400 multas de 200 euros a los taxis que bloquearon el Paseo de la Castellana. Desde ese día, los vehículos no están presentes en las manifestaciones.--Reportaje PD/ La huelga de los taxistas se cobra sus primeras víctimas: las personas mayores y los turistas--

ÁNGEL GARRIDO RECHAZA LA "VÍA COLAU" O LA "VIA CARMENA""

La Comunidad de Madrid afirma que "no va a legislar" en la línea de establecer una especie de "vía Colau" o "vía Carmena" para que se consiga lo mismo por otra puerta", advierte Garrido, que alerta de que lo que buscan los taxistas es que "se traslade su determinación a los ayuntamientos".

"Ya hemos dicho que la Comunidad no va a aceptar nada que suponga la desaparición de las VTC en Madrid, porque creo que es positivo para la competencia y porque es un servicio que demandan los ciudadanos", aseveró, para recordar que la Comunidad ya se ha sentado con el taxi en 60 reuniones.--Periodista Digital en el infierno de Ifema: las dantescas imágenes que deja la huelga de taxistas en la inauguración de Fitur--

Sobre el decreto de la Generalitat que regula las VTC, Garrido ha calificado de "auténtica tragedia" la salida de Uber y Cabify de Barcelona, precisamente por la nueva norma que obliga a contratar sus servicios con una antelación mínima de 15 minutos. En este punto, Garrido cree que esta cuestión "es de alcance nacional" y pide al Gobierno que intervenga para evitar que ocurra en Madrid "el desastre de Cataluña.

Sí, gobernar es decidir; gobernar es tener en cuenta el interés general; gobernar es atender demandas de un colectivo siempre que no signifiquen la eliminación de otro. A veces no es sencillo, pero creo que es lo que se espera de nosotros. Y es lo justo. https://t.co/PZeM8YUkUw — Ángel Garrido (@angelgarridog) 3 de febrero de 2019

.