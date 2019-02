Laura Escanes acaba salpicada por la opinión de Risto sobre los taxistas

Son inseparables, pero a veces estas cosas suceden. Hace unos días, Risto Mejide invitó al portavoz de los taxistas y a un conductor de Cabify a 'Todo es mentira' para llegar a una conclusión que resolviera todo este escándalo que está teniendo lugar en Madrid y Barcelona. Nadie llegó a un acuerdo, pero antes de finalizar el programa el conductor del espacio propuso una solución.

"Yo soy publicista, me encanta la publicidad y tengo una agencia. Pero en estos 20 años, la publicidad ha cambiado mucho en detrimento de las agencias tradicionales. Ojalá los publicitarios hubiéramos podido luchar contra Google, pero no hemos podido. ¿Qué es lo que hemos hecho? Adaptarnos", explicaba Mejide, que destacaba los cambios tecnológicos que se han producido en los últimos años.

Sin embargo, estas declaraciones enfurecieron a los internautas pro taxis en Twitter. Risto siguió defendiendo su alegato con contundencia:

"No pienso desmentir nada porque precisamente ahí está uno de sus problemas: creer que el progreso consiste en utilizar una app. Saludos".

Toda esta controversia hacia el publicista ha salpicado a su mujer, Laura Escanes. La autora de 'Piel de letra' no se ha posicionado a favor de ninguna empresa, pero sí que ha querido dejar claro que su marido y ella no son un 'pack': "Me encanta: cuando se quedan sin argumentos inventan lo que no saben. Nunca he hecho publicidad de VTC. Soy usuaria de taxis y de VTC. Pero dejen de nombrar a las parejas como si fuéramos un pack. Él puede pensar una cosa y yo otra".