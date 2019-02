El despreciable vídeo con insultos a su amigo muerto en el accidente de Tenerife: "Que le den"

Unas declaraciones de muy mal gusto. El pasado 3 de febrero el joven Cristian Rodríguez iba en el coche que tuvo un accidente en la carretera TF-13 de Tenerife que une Tejina y Bajamar. Tras un adelantamiento desafortunado, el coche en el que iba el joven colisionó frontalmente con otro vehículo y todo se saldó con cuatro heridos y la muerte de un amigo suyo, el conductor, según recoge Diego Rodríguez Veiga en El Español.

Lejos de estar afectado, Rodríguez ha compartido esta semana un vídeo de absoluto mal gusto en la red social Instagram. En él, farda del dinero que va a recibir gracias a las indemnizaciones por el accidente y asegura que le "suda la polla" que su amigo esté muerto, iniciando una serie de descalificativos contra el fallecido. Éste es el vídeo:

"Mi colega me suda la polla si está muerto ¿Vale? Me alegro de lo que he hecho yo... el que se mató pues que se joda, hermano", asegura Rodríguez desde el hospital, con la cara hinchada, vendas tapando las suturas y todavía con la bata de ingresado. "Nadie le dijo que adelantara la curva esa de mierda. Ni respeto ni hostias, está muerto porque quiso", añade en el vídeo al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.