El 'tormento' constante de la Guardia Civil porque nadie sabe circular por las rotondas

La Guardia Civil no se cansa de explicarnos cómo circular por las rotondas. (¿Sabes cuál es la forma correcta de circular por una rotonda?).

Todavía hay una inmensa cantidad de conductores que no entienden cómo hay que enfrentarse a las rotondas, la Guardia Civil ya no saben que hacer o que inventarse para estas personas, lo han hecho ya casi todo: (El vídeo de la Guardia Civil que te explica cómo se debe conducir por una rotonda).

He visto cosas que vosotros no creeríais

Naves de ataque en llamas más allá de Orión

Conductores dando el intermitente al salir de una rotonda

Ciclistas cruzando los pasos de peatones a pie



Que esos momentos no se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia... pic.twitter.com/qN6ATJGMl8