Ya está aquí el cambio en el carné de conducir que muchos esperaban

Nuevos cambios, viejas formas. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado que desde el 5 de febrero ha vuelto a enviar a los conductores la carta informativa que les avisaba de que su carné de conducir estaba a punto de caducar, según huffingtonpost.

El organismo ha retomado esta medida, que dejó de aplicar hacer años, con el objetivo de reducir el número de conductores que circulan con su permiso de conducir caducado, una situación en la que se encuentran el cerca del 10% de los automovilistas. La DGT ha detectado que en los últimos tiempos ese porcentaje estaba aumentando.

"Durante este año, se enviarán 2.750.000 cartas y se remitirán con dos meses de antelación a la fecha de vigencia del permiso, con tiempo suficiente para que el conductor pueda renovarlo", asegura Tráfico en un comunicado.

El periodo de vigencia de los permisos AM, A1, A2, A, B y Licencias de Conducción es de 10 años hasta los 65 años de edad y a partir de esa edad, la renovación se realiza cada 5 años. Para los permisos profesionales (C, C1, D, D1, EC, EC1, ED, ED1...) se renovará cada cinco años mientras su titular no cumple 65 y cada tres años, a partir de esa edad.