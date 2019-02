Otro atropello de Carmena: sus desesperantes semáforos en la A-5 provocan más de una hora de atasco

Desesperación, nervios, pitadas, roce de carrocerías. Este es el panorama que se han encontrado los usuarios de la A-5 con la instalación de los nuevos semáforos que ha instalado el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena

Periodista Digital se ha trasladado hasta esa vía para comprobar que la decisión unilateral adoptada por el Consistorio que no ha gustado nada a la Comunidad de Madrid y tampoco a Ciudadanos, PP y a la alcaldesa socialista de Móstoles.

Podemos comprobar que uno de los semáforos se encuentra en la Avenida de los Poblados, de manera que se permitirá girar a la izquierda para poder incorporarse con el Paseo de Extremadura. Los otros dos, a la altura de los kilómetros 6.5 y 5.7 del paseo de Extremadura (A-5).--El gobierno de Manuela Carmena instala los nuevos radares de tramo en la A-5 preparados para multar--

La velocidad en ese tramo del Paseo de Extremadura (A-5) seguirá limitada a 70 kilómetros por hora, excepto en las zonas de aproximación a los semáforos, donde queda limitada a 50 kilómetros por hora.

Hemos podido hablar con algunos de los vecinos y muchos están a favor de esta nueva medida, pero otros no tienen tan claro que el tráfico y el problema de la contaminación mejore.

"No me parece mal que pongan los semáforos. Los vecinos lo llevábamos pidiendo muchos años, ya que en las casas cercanas a la carretera el ruido era tremendo, ya era hora que el Ayuntamiento nos hiciese caso", nos comenta una vecina.

Se trata de una decisión que ya está provocando "grandes atascos" a primera hora de la mañana y muchos vecinos de los municipios del sur ya se han encontrado con estos problemas, por lo que muchos de ellos tienen que levantarse como mínimo una hora antes para acudir a sus trabajos en la capital.--La Comunidad de Madrid en contra del plan caótico y sectario de Carmena de implantar semáforos en la A-5.--

Amable, otro vecino del barrio de Campamento considera que la instalación de los nuevos semáforos están provocando grandes problemas en las principales horas del día y cree que el problema de la contaminación no mejorará porque no es suficiente. "Se debería pensar más antes de actuar. Este tramo se va a colapsar y va a ser una locura poder entrar, lo que deberían hacer es soterrar la autovía".--El infierno diario de los vecinos de Cuatro Vientos: los aparcamientos disuasorios que prometió Carmena y que jamás se hicieron--

También numerosas criticas por parte de la oposición, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento y candidato a la alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, cree que se está "empleando una fórmula ya caduca" que "no va a dar resultados", sino que generará "más dificultades a las personas que quieran acceder"a la capital y "más molestias a los vecinos". El popular ha recordado que el PP soterró la M-30 cuando la izquierda proponía semáforos.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha vaticinado que la medida será un "desastre" y ha apostado por soterrar la A-5 a su entrada en Madrid. "Los vecinos no necesitan semáforos, no necesitan más atasco, no necesitan más contaminación", ha señalado la portavoz.

La alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, tampoco comparte la medida por "unilateral" y cree que el Ayuntamiento de Madrid les ha "despreciado".

Una polémica decisión del Gobierno de Manuela Carmena en los que también se incluye la instalación de un nuevo radar de tramo en los nuevos semáforos en sentido salida, que se activará a finales del mes de marzo.

Gracias #ManuelaCarmena por facilitarme la conciliación familiar y trabajo con los #semaforosA5 algunos necesitamos del vehículo para entrar madrid y CONTINUAR trabajando sin esta herramienta no podríamos trabajar el atasco de entrada de hoy ha sido monumental @ManuelaCarmena — Miguel Valera (@Miguelvalerar) 27 de febrero de 2019

El atasco para entrar a Madrid llegaba esta mañana hasta Arroyomolinos. Móstoles y Alcorcón, totalmente colapsadas con más de una hora de atasco. Los #semáforosA5 son una auténtica marcianada. https://t.co/TPHAAfci0J — Alex Jiménez (@alexJota12) 27 de febrero de 2019