Los madrileños estallan ante el plan recaudatorio de Carmena con Madrid Central: "¡Es una vergüenza!"

Cabreo del bueno entre los madrileños con el Ayuntamiento de Manuela Carmena al haber iniciado su caza despiadada contra los ciudadanos que entren a Madrid Central sin ser residentes.

Desde el 16 de marzo de 2019, el Consistorio madrileño multará con 90 euros a los infractores que pasen por el área central. Después de estar varios meses en prueba y pese al malestar de los madrileños, la alcaldesa pone en marcha su medida estrella.

Periodista Digital tomó el pulso tanto a conductores profesionales como a particulares y lo cierto es que muchos desconocían si con su vehículo, aunque fuese híbrido, podían pasar a Madrid Central y mucho menos dónde podrían estacionar.

También había quien destacaba las incomodidades de no poder entrar a esa zona con tu propio vehículo en el caso de tener que llevar un carrito de niño porque la alternativa de ir en Metro o en autobús "es bastante incómoda".

Pero peor aún lo tenían aquellos que necesariamente deben acceder hasta los comercios para hacer el reparto de mercancias. Uno de estos clamaba acoloradamente que:

Esto es una vergüenza. Simplemente quedarme un momento estacionado para llevar la mercancía y te pueden clavar 200 euros por pisar un poco el área peatonal.

Los únicos vehículos que pueden acceder son aquellos pertenecientes a personas residentes o aquellos vehículos cuyos titulares tengan una plaza de garaje dentro de la APR, así como los taxis y los vehículos VTC. Además, los vehículos ECO y CERO podrán acceder de forma permanente, sin restricciones, aunque no sean residentes. Por supuesto, vehículos de emergencias o vehículos con autorizaciones especiales también podrán hacerlo.--Una plataforma anti Madrid Central echa humo contra Carmena y su 'contaminante' plan para recaudar a costa de incautos conductores--

Por el contrario, no podrán acceder a Madrid Central todo vehículo que no cuente con etiqueta ambiental es decir, los vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores al año 2006 a no ser que sean residentes. Los vehículos privados con etiqueta B y C sólo podrán acceder si su destino es un aparcamiento público.

Desde que el Ayuntamiento de Carmena puso en marcha el 30 de noviembre de 2018 las políticas de acceso a Madrid Central, los aparcamientos situados en este espacio han visto reducir drásticamente su negocio al perder en un 40% el número de las plazas ocupadas.

El área que comprende Madrid Central es de 472 hectáreas y afecta a las calles que se encuentran dentro del siguiente perímetro: Alberto Aguilera, Glorieta de Ruiz Jiménez, Glorieta de Bilbao, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez, Génova, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, Plaza de Cánovas del Castillo, Paseo del Prado, Plaza del Emperador Carlos V, Ronda de Atocha.

También entre las siguientes avenidas: Ronda de Valencia, Glorieta de Embajadores, Ronda de Toledo, Glorieta de la Puerta de Toledo, Ronda de Segovia, Cuesta de la Vega, Calle Mayor, Calle Bailén, Plaza de España (en el lateral de continuación de la Cuesta de San Vicente), Calle Princesa y Calle Serrano Jover.