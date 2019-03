Toñi Moreno la lía en un taxi de Madrid

La presentadora no pasa por su mejor momento. Toñi Moreno asegura ser un desastre. Lo ha confesado después de su despiste en un taxi de Madrid que le ha obligado a pedir ayuda por Twitter. La presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa (Cuatro) ha escrito un mensaje para recuperar un objeto perdido, según huffingtonpost.

"Soy un desastre. Acabo de dejar mi maleta en el taxi que he cogido desde Atocha a mi casa. No tengo referencia del taxista... es un señor muy simpático con barba, que me ha llevado en una ocasión más. Por favor si eres tú, ponte en contacto por redes conmigo. ¡¡¡Gracias!!!", ha escrito Toñi Moreno.