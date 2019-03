Esto es lo que deberías saber sobre las baterías de los coches eléctricos

La transición energética representa un cambio radical en el sector de la automoción. Cada vez son más las marcas que se suman a la electrificación de sus vehículos. El interés por estos coches que no emiten contaminantes ni ruido está en auge, según lavanguardia pero aún les queda un largo camino para convertirse en la primera forma de movilidad. La baterías eléctricas son la pieza clave para que éstos se popularicen: el precio, la autonomía, la velocidad de recarga y la vida útil de las baterías son algunas de las cuestiones que frenan todavía a muchos usuarios a dar el gran paso.

A la hora de comprar un coche lo primero que se tiene en cuenta es el presupuesto. Generalmente, se suele tener una visión a corto plazo, es decir, nos fijamos más en los costes fijos (el precio del coche, la ITV, seguro...), más que en los costes variables a largo plazo (gasolina, mantenimiento, reparaciones..). Esto es un factor importante en los eléctricos que, a pesar de que su precio fijo sea más alto, su posterior mantenimiento es mucho más bajo ya que no tienen tantas piezas como uno de combustión y su motor no tiene aceite.(Tres cosas que no sabías del coche eléctrico que te sorprenderán)

La batería es la base del coche eléctrico. Se encarga de almacenar electricidad y después la trasmite al motor para que el vehículo eléctrico funcione. Sin embargo, también es el elemento más caro de la electromovilidad. Su alto costo de fabricación sigue siendo la principal barrera a la que se enfrentan los fabricantes. Este sobreprecio se amortiza posteriormente con el ahorro en combustible. Aunque los expertos aseguran que los precios se irán abaratando, ya hay fabricantes que optan por ofrecer un sistema de alquiler para que el comprador no pague el coste total de la batería, y pague una cuota mensual para alquilarla, que variará en función del kilometraje.(Los vehículos eléctricos ya son el presente: ¿Estamos preparados para el cambio?)

