Así es el sistema chino con el que nadie cruzará con el semáforo en rojo

Un invento muy util. Puedes verlo en algunos de los pasos de peatones más famosos de la ciudad de Daye, donde cada persona que intente cruzar un semáforo en rojo será mojada por unos curiosos bolardos de color amarillo, que también tienen la capacidad de ficharte, según recoge David Hernández en computerhoy.

Si en China gracias al reconocimiento facial son capaces de localizar un delincuente dentro de un estadio deportivo, ahora también son capaces de ficharte si intentas pasar un semáforo en rojo. Y es que ahora cruzar con el semáforo en rojo en China será imposible sin llevarte una multa, gracias a unos bolardos de color amarillo con reconocimiento facial que han sido instalados en las principales pasos de peatones en Daye, en la provincia de Hubei.

Cuando alguna de las personas se acerca demasiado a estos bolardos, éstos expulsarán un chorro de agua pulverizada para que se alejen de la carretera, además de avisarles mediante un sistema de voz cuando pueden pasar. Pero no queda ahí la cosa, dado que si haces caso omiso a sus advertencias tomarán una instantánea de la persona para emitírsela a las autoridades que podrían enviarte una multa, además de mostrar tu cara en las pantallas grandes de la ciudad.

De esta manera se van a intentar reducir los accidentes de tráfico en China, una de las principales causas de muerte en aquel país. Las autoridades en Daye (Hubei) se han gastado más de 150.000 € en la instalación de este sistema que esperan distribuir a lo largo de toda la ciudad.

