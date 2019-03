¡Otro atropello de Carmena con Madrid Central! Retrasa a septiembre las pantallas informativas sobre parkings libres

El plan estrella contra la movilidad en el centro de la capital, Madrid Central, sigue causando problemas y muchas dudas entre los madrileños. El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que las pantallas informativas que informan a los conductores sobre las plazas disponibles en los aparcamientos que hay dentro de Madrid Central, no se instalarán en mayo de 2019 como prometió el Gobierno municipal sino que llegarán más tarde, en septiembre de 2019.

El contrato para el servicio de las pantallas se adjudicó en apenas unos días, pese a que Madrid Central empezó a funcionar en su totalidad, es decir, se comenzó a sancionar antes de la adjudicación de las pantallas.--Madrid Central: estos son los multazos que te cascará Carmena por circular sin permiso por el centro--

El acceso a los garajes es la única manera para que los vehículos sin autorización, aquellos que no son residentes y que cuentan con distintivo ambiental B y C puedan entrar en la almendra central y librarse de la multa. El problema que se pueden encontrar es que los días con más afluencia en el centro como los fines de semana, las pantallas informativas son más necesarias que nunca ya que muchos parkings pueden estar completos y no se pueda aparcar y por lo tanto reciba la correspondiente sanción.--Los madrileños estallan ante el plan recaudatorio de Carmena con Madrid Central: "¡Es una vergüenza!"--

El grupo popular en el Ayuntamiento fue el que preguntó por la situación de las pantallas. El concejal Luis Miguel Boto consideró que se había producido una "falta de planificación": "La desinformación sigue reinando por la prisa".

El edil popular apuntó que no había 'garantía' actualmente de que el usuario pudiera entrar en Madrid Central y tuviera una plaza de aparcamiento asegurada. "No existe la posibilidad de reserva de plaza. El temor a ser multado contribuye a impedir la entrada de coches al centro, sobre todo ante la recomendación del Ayuntamiento de que ante los posibles fallos del sistema de Madrid Central se recomienda a los usuarios de los aparcamientos que soliciten siempre el recibo donde figura la fecha y la cantidad pagada como prueba en caso de ser multado", manifestó el concejal del PP.

Amega, la asociación que agrupa a más de 40 empresarios de garajes y aparcamientos dentro de Madrid Central, ha recogido esta afirmación del dirigente municipal con estupor. "Nos están obligando a pagarnos los ataúdes", consideró Joaquín José Puldaín, integrante de la plataforma. Se refiere este empresario a que cuando lleguen las pantallas informativas sólo serán accesibles para unos pocos. Los garajes pequeños y medianos y familiares como el suyo no tienen capacidad para hacer esa inversión.--La cristianófoba Carmena gasta 25.000 euros en la obra 'Dios tiene vagina'--

"Para aparecer en estas pantallas el Ayuntamiento nos exige un sistema de medición de la ocupación en tiempo real. Ni lo tenemos ni lo vamos a tener porque es extremadamente caro. Nunca nos han dicho que nos van a ayudar de ningún modo. Lo que nos parece increíble es que todos los madrileños vamos a pagar de nuestro bolsillo una tecnología que pocos se pueden permitir y que, en nuestro caso, nos van a robar los clientes".

Madrid Central sólo pueden cruzarlo, sin necesidad de meterlo en un parking, los residentes, los vehículos con etiqueta ambiental ECO y los Cero Emisiones.