La durísima crítica de Luis Cepeda a los taxistas

No es la primera vez que el cantante es noticia por estas cosas en sus redes. Luis Cepeda ha utilizado su cuenta de Twitter para lanzar una crítica contra un taxista con el que se ha encontrado este miércoles. El concursante de OT 2017 ha dejado por escrito su experiencia, que tiene casi 2.000 me gusta, según huffingtonpost.

Según el tuit, el cantante ha cogido un taxi para un recorrido corto porque iba "cargado" y el taxista ya le ha puesto mala cara y ha intentado hacerle cambiar de idea.

Además, después de insistir en que le llevara a su destino, el taxista ha puesto mala cara cuando Cepeda ha pedido pagar con tarjeta. Al menos, el triunfito ha llegado a su destino.

- Buenas! Me llevas a X

- Pero si está a 600 metros...

- Ya, pero voy cargado 🤷🏻‍♂️

- Joder pero me haces dar una vuelta que nosequé blablabla...

- Si quiere me bajo y pido otro

- Pues serían 3 euros.

- Pues no, pues me lleva

(Llegamos)

- Son 7,50

- Con tarjeta porfavor

- Joder