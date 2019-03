¿Sabes dónde está el primer punto de carga ultrarrápida para coches eléctricos en España?

Acaba de instalarse en España el primer punto de carga ultrarrápida para coches eléctricos. Lo ha hecho la petrolera Repsol, erigiéndose como pionera en la materia, ya que ningún poste de recarga instalado en nuestro país puede cargar a una potencia de 350 kW.

Con este movimiento Repsol saca pecho por haberse adelantado a la competencia. Y es que Cepsa, en alianza con IONITY (la red de supercargadores europeos auspiciada por BWW, Daimler, Ford y Volkswagen), según motorpasión anunciaba el pasado verano que instalarían más de 100 puntos de carga ultrarrápida de 350 kW en España y Portugal, llegando los primeros este 2019.(Canarias elimina el impuesto a coches eléctricos, híbridos y de gas)

Coche Electrico

No obstante, y aunque efectivamenete Cepsa e IONITY no han dispuesto aún punto alguno, Repsol no ha anunciado por el momento si colocará más cargadores de este tipo en un futuro. De hecho, el que ya está instalado en una de sus estaciones de servicio, que se encuentra en la pequeña localidad alavesa de Lopidana (un pueblo con 24 habitantes censados según datos de 2017), aún no está operativo: se inaugurará el próximo lunes 1 de abril.(Llega a España el ‘enchufe' ultrarrápido para cargar coches eléctricos en 6 minutos)

Este 2019 supondrá un antes y un después para nuestro país en lo que toca a infraestructura de carga para vehículos eléctricos, aún bastante deficitaria en comparación con otros países europeos. O al menos eso prometen los planes de Iberdrola, que ha prometido abrir 200 electrolineras este año, o de Endesa, que asegura que entre 2019 y 2023 tendrá operativos en nuestro país 100.000 puntos de carga.

VIDEO DESTACADO: ¿Será el cargador portátil la solución para tu coche eléctrico?