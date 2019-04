¿La Coruña o A Coruña? Batalla sin cuartel en Twitter por la queja de un madrileño

El lenguaje es algo muy serio en España y para los españoles, aunque no siempre nos ponemos de acuerdo. (La RAE atiza con el diccionario en la cara a los progres del lenguaje sexista)

La Real Academia Española, contra todo pronóstico, aseguró el pasado verano en su cuenta de Twitter que, ante la duda de escribir Sanxenxo o Sangenjo:

Esa afirmación, que desapareció de la red social de la RAE poco tiempo después, reabría el cuestionamiento de los topónimos de Galicia que, por ley, "tendrán como única forma oficial la gallega".

Ahora no es la RAE quien ha puesto el debate encima de la mesa, sino un tuitero llamado Madrileño (@viajero903) al que le parece complicado distinguir entre A Coruña y La Coruña y, por ello, está recavando apoyos en las redes y ha formulado la siguiente petición. ("Imbécil": Monumental zasca de la RAE a una tuitera feminista que se pasó de listilla)

En poco más de un día su demanda se ha hecho viral, contando con 4.000 retuits y acumulando cientos de comentarios hasta el punto de que "La Coruña" se ha convertido en trending topic.

Las irónicas respuestas a la reivindicación del madrileño anticipaban ya la que se le iba a venir encima, según recoge El Español.

Aunque sin embargo, tiene que haber gente para todo, y el artículo "la" también ha tenido sus defensores:

Totalmente de acuerdo, soy Gallega y comparto y apoyo que en todo el territorio español se rotule en nuestro idioma, el español.

No me jodas, eso es complejo de gente con un solo idioma que no sabe valorar el tener un país rico en culturas y lenguas y tienen que atacar con parvadas, y fin. Cuánta ignorancia y tontuna. Es como decir Sanjenjo o Rianjo😂 Que aun encima es una traducción de culo.