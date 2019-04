¿Sabes por qué paró la policía a Davi Broncano y lo puso firmes?

Sin duda ha sido uno de los peores momentos, o de los más incómodos para el presenatdor y humorista. (27 cosas que ni te imaginas sobre David Broncano)

David Broncano ha estado en boca de todos en las últimas horas, y no precisamente por una de sus entrevistas.

El presentador de La Resistencia y La Vida Moderna fue retenido y multado este martes por la Policía Municipal de Madrid, como atestigua una foto que ha corrido como la pólvora en redes sociales.

En el episodio que La Vida Moderna ha subido este miércoles a Youtube, el humorista ha dado explicaciones, según huffingtonpost.

"Pido disculpas a la autoridad municipal y agradezco a la policía por ponerme en mi sitio", se ha excusado Broncano, con el tono de broma que caracteriza a los dos programas que presenta. "Ahora tengo una problema. Como he manoseado tanto la multa, no se ve lo que tengo que pagar ni dónde", ha explicado.