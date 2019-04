Estas son las asignaturas pendientes del Autopilot de Tesla

Si bien Tesla asegura que el feedback por parte de los clientes en lo que toca a las funciones del Autopilot han sido satisfactorias, el fabricante afirma que seguirá recabando datos a fin de seguir mejorando su sistema de conducción semiautónoma.

Y es que es cierto que esta tecnología aún cuenta con algunas 'asignaturas pendientes'. Éstas las explica Saúl López, según motorpasión vicepresidente de clientes de Tesla en España, en este vídeo publicado a finales de marzo.

López analiza la última versión del Autopilot, antes de la llegada de esta última actualización, señalando varios defectos. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el cambio de carril, ya que con confirmación o sin ella, el vehículo no efectúa el cambio de carril si hay mucho tráfico, incluso cuando la maniobra es completamente segura.(Hackean el Tesla Model 3 y se llevan uno a casa como recompensa)

Por otro lado, se suma el hecho de que monitoriza continuamente si el conductor sujeta o no el volante: si pasados 15 segundos, no detecta la presión adecuada, salta una alarma que nos recuerda que debemos coger el volante. El problema es que, en ocasiones, dependiendo de si esta presión es demasiado fuerte o leve, no la detecta. Y hay quien afirma que incluso puede engañar al sistema, aunque el último vídeo que lo demostraba tiene ciertas lagunas...(Tesla cambia su modelo de negocio y sólo se podrán comprar sus coches eléctricos por Internet)

Además, según López, algunas veces el Autopilot de Tesla detecta obstáculos que no existen, por ejemplo al entrar en un túnel, por lo que el sistema frena sin tener que hacerlo comprometiendo en ocasiones la seguridad.

