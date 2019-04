Albert Rivera usa de un Lexus 'ecológico' de más 100.000 euros que paga Ciudadanos

No debió influir el coche, pero el resultado fue claro (Algo bien hizo Rivera en el debate si consiguió sacar de sus casillas a Jabois, que la emprende a insultos desde 'El País').

Albert Rivera acudió este 22 de abril de 2019 a la sede de RTVE en Prado del Rey para debatir. Lo hizo a bordo de un coche negro de lujo, un Lexus (Albert Rivera: "No me he drogado en mi vida, ni cocaína ni nada parecido").

Acaba de estrenar el vehículo: fue a buscarlo (rodeado de escoltas) la noche del 5 de abril al concesionario de esa marca en el norte de Madrid, cuando ya estaba cerrado.

La formación naranja ha adquirido el cochazo, un LS 500h, en modo renting y paga por el vehículo unos 3.500 euros al mes. Hablamos de un coche de gama muy alta, con un precio de entre 112.000 y 160.000 euros, según los extras elegidos.

El contrato de renting figura el nombre de Carlos Cuadrado Arroyo, apoderado y tesorero de Ciudadanos, tal y como publica merca2.

Eran las nueve de la noche. El concesionario ya había cerrado las puertas al público: Albert Rivera fue a por su juguete, el que el partido a puesto a su disposición, el mismo que le llevó este lunes a Prado del Rey para el debate y que tal vez le lleve hoy hasta Atresmedia.

Al menos un empleado de Lexus se quedó una hora después del cierre al público para atender a Rivera, a quien el Financial Times, tacha de "camaleón que ha perdido el brillo de la regeneración", asegurando que es como le ven algunos compañeros de partido.

Rivera, que en un momento del debate de TVE lanzó de nuevo contra Pablo Iglesias sus golpes por la compra de un chalet de 600.000 euros euros en Galapagar, junto a su novia Irene Montero, no parece tener problema en exhibir un coche de rico riquísimo y que en sus gamas mal altas y de máxima equipación está por encima de marcas como Audi, Mercedes o BMW. Iglesias, por cierto, conduce un Dacia Duster.

Desde que rompió su relación con la ex azafata Beatriz Tajuelo para comenzar su aventura sentimental con la cantante Malú, el líder de Ciudadanos lleva una vida de más nivel: como ya contamos, la sobrina de Paco de Lucía y el político disfrutan de la mejor casa de la lujosa urbanización de La Finca, por cuyo alquiler pagan una cifra simbólica dadas las dimensiones y la categoría de la propiedad: la dueña, Susana García Cereceda, multimillonaria y amiga tanto de Albert como de Malú, les cobra apenas 3.500 euros, muy por debajo del precio de mercado del que está considerado el mejor inmueble de La Finca.

Albert mantiene su vivienda en Pozuelo de Alarcón, cerca de la urbanización, aunque hay medios según los cuales planea mudarse tras las elecciones junto a su amada cantante, si es que su romance se mantiene.

El Lexus contamina poco

La buena noticia es que el Lexus LS de Albert Rivera o de Ciudadanos, para ser más rigurosos, contamina muy poco y podrá atravesar sin problemas el Madrid Central de Manuela Carmena: este modelo se comercializa únicamente en su versión híbrida, denominada Lexus LS 500h.

Cuenta con una combinación de motor eléctrico y motor de gasolina V6, que juntos pueden sumar hasta 359 CV de potencia, capaces de acelerar el coche de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos.