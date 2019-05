Fuerteventura aprueba ayudas de 4.000 euros para la compra de coches eléctricos

No confundir con el Plan Moves que adjudica a las Islas Canarias 2,36 millones de euros y que todavía no ha sido activado. Los 4.000 euros de ayudas en la compra de un coche eléctrico que ha aprobado el Cabildo de Fuerteventura son independientes al programa nacional.

Forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones para el Ahorro Energético y Fomento de las Energías Renovables de Fuerteventura, que incluye ayudas para la instalación de energías renovables en explotaciones agrícolas, según movilidadeléctrica ganaderas, en pequeñas y medianas empresas y viviendas.(El lado menos sexy de los coches eléctricos)



Descuento de 4.000 euros para coches eléctricos puros

Las bases del programa de ayudas a la compra de coches eléctricos de Fuerteventura aparecen publicadas en el boletín oficial de la isla, la subvención es de 4.000 euros para la compra de vehículos eléctricos puros destinados tanto al transporte de personas (hasta un máximo de ocho pasajeros) y vehículos comerciales no hay límite de precio (el Moves, por ejemplo, excluye a los que cuestan más de 40.000 euros; en este enlace tienes todo lo que debes saber sobre el Plan Moves)(Los hospitales madrileños incorporan coches eléctricos para reducir la ansiedad de los más pequeños)

las ayudas están abiertas a personas físicas y jurídicas que hayan sido residentes en Fuerteventura durante, al menos, dos años las bases establecen también que solo aceptarán solicitudes de vehículos en propiedad. Es decir, no se subvencionan los modelos eléctricos adquiridos en renting, leasing... Además, la batería debe estar incluida en el precio final (no puede ser de alquiler) el coche objeto de subvención debe permanecer en la isla durante un mínimo de cinco años. El incumplimiento de esta condición supondrá la devolución íntegra de los 4.000 euros

La fecha límite para la entrega de solicitudes es el próximo 3 de junio.

