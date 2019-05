El famoso lotero de La Bruja, Luis, lucha ahora por su vida tras ser arrollado por un coche a la fuga

Una noticia muy triste por muchos motivos. Iba a coger la salida de la avenida Miguel Induráin de Murcia con su flamante Ducati Monster 821 cuando su vida entera se fue al traste por culpa de la imprudencia al volante de un conductor que supuestamente se saltó una señal de ceda el paso e irrumpió en la rotonda con su Seat Ibiza llevándose por delante la moto. El resultado del accidente: el propietario del turismo se dio a la fuga a toda velocidad y el motorista acabó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen de la Arrixaca, según recoge Jorge García Badía en El Español.

Difícil de encajar y entender que algo así pase. Desde las cinco de la tarde y doce minutos, de aquel trágico 7 de mayo, Luis Peláez Ballesta lucha por su vida en la UCI. "Se había comprado la moto hace un mes y medio", lamenta a El Español una amiga de este apasionado de las motos, muy conocido en la Región por su trabajo en la administración de lotería número 4 de Alcantarilla, denominada comercialmente como Loterías La Bruja, en honor al personaje de las Fiestas de Mayo de la localidad alcantarillera que están marcadas por el colorido de los pasacalles de la Federación de Peñas Festeras.

"Luis está con un coma inducido", detalla esta chica. La familia no quiere pronunciarse públicamente sobre este caso porque la Policía Local de Murcia está elaborando un atestado contra el conductor del turismo, por un supuesto delito de lesiones por imprudencia y otro ilícito por presunto abandono del lugar del accidente. "Imagínese cómo lo estamos pasando", admite resignado el padre de la víctima detrás del mostrador de Loterías La Bruja, situada en la calle Mayor de Alcantarilla. "Una de las personas que estaban atendiendo a mi hijo me llamó por teléfono aquella tarde para contarme lo sucedido", zanja el lotero que suma once días pendiente de los partes del personal médico de la UCI de La Arrixaca.