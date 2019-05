¿Te podrían multar si no sabes cambiar la rueda del coche?

Lo ideal es que las 4 ruedas de un coche estén equipadas con neumáticos idénticos o, al menos, semejantes (por pares). Algunas cuestiones que hay que respetar al cambiar los neumáticos, según bfgoodrich: cambiar siempre los neumáticos de 2 en 2 o de 4 en 4: es indispensable que los neumáticos de un mismo eje sean totalmente idénticos (misma marca, misma escultura, mismas dimensiones, mismos índices de velocidad y de carga);elegir siempre las dimensiones homologadas por el fabricante del vehículo (limitar las transformaciones, o consultar a un profesional); colocar siempre los neumáticos más nuevos en el eje trasero para limitar las pérdidas de adherencia, independientemente de que se trate de un vehículo con dos o cuatro ruedas motrices, de tracción o de propulsión. De hecho, estos son muy difíciles de controlar en la parte trasera.

Uno de los contratiempos más comunes son los pinchazos en las ruedas, incluso cuando nos hemos asegurado de que los neumáticos se encuentran en perfecto estado.

Al igual que para realizar cualquier otra tarea mecánica, para cambiar una rueda pinchada hay unos conductores más experimentados que otros. Así, tal y como indican desde Mapfre, no es viable que nos pongan una multa por no saber hacerlo ni tampoco por no ser expertos en otros aspectos mecánicos según abc. Aunque para sacarse el carné de conducir sea necesario estudiar algunos puntos básicos sobre el funcionamiento del motor del coche, en la práctica no es obligatorio conocer los problemas que presente nuestro vehículo, así como las soluciones de reparación.(Tesla lanza una advertencia que puede cambiar el futuro de los coches eléctricos)

Según la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, todos los turismos que circulen deben llevar una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para realizar el cambio, o bien un sistema alternativo que ofrezca las suficientes garantías para que el vehículo se pueda mover. Además de ello, también es necesario conocer algunas consideraciones básicas para cambiar una rueda pinchada:

-Si nos damos cuenta de que alguna de las ruedas ha sufrido un reventón, hay que parar el coche lo antes posible, ya que continuar circulando en estas circunstancias supone un grave peligro.(La primera carretera eléctrica ya está en marcha en Suecia )

-Siempre que las condiciones de la vía y del tráfico lo permitan, debemos detener el vehículo lo más alejado posible de la carretera. De esta forma, en el caso de que la rueda pinchada se encuentre en el lado de la circulación, evitaremos el riesgo de provocar un accidente.

