¿Cómo hay que actuar si tenemos un accidente con un coche eléctrico?

¿Qué indica la hoja de rescate de los coches eléctricos?

Al sufrir una colisión, lo fundamental es mantener la calma e intentar no perder los nervios: hay que seguir el protocolo PAS para evitar que la situación se agrave. Sin embargo, antes de auxiliar, debemos desconectar la batería, apagando todos los elementos del coche, así como localizar aquellos equipos que sean de alta tensión, ya que podrían responder mal al choque y causar mayores averías.(¿Los coches eléctricos podrían sobrecargar el suministro de energía?)

Además, es recomendable tener a mano la hoja de rescate de nuestro modelo, pues, debido a la novedad de los vehículos ecológicos, es posible que las autoridades encargadas del siniestro no sepan cómo puedan actuar debidamente si no conocen la disposición de la batería.(Los coches eléctricos no tendrá una autonomía de 500 kilómetros al menos hasta 2024)

A pesar de que son muchas las personas que afirman que es posible, en caso de accidente los usuarios de coches eléctricos no corren peligro de descarga, al igual que ocurre en días de lluvia o de tormenta según 20minutos. Lógicamente, estos vehículos han sido construidos acorde a los grados de protección IP, una política internacional que aseguran la protección frente a accidentes, choques con cuerpos extraños y, por supuesto, contacto con el agua.

