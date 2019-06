Carmena obligada a anular miles de multas de Madrid Central por un defecto de forma

Útimamente no le sale nada bien a Carmena. El Ayuntamiento de Madrid se ha visto obligado a anular las multas interpuestas en Madrid Central desde el 16 de marzo, cuando se activó la fase sancionadora, hasta el 16 de abril por un error en el formato del horario. No diferenciaba entre la franja de antes y después del mediodía. Según informaron fuentes municipales a este diario, debido a un error, las multas se pusieron en formato horario de 12 horas sin especificar si eran «a.m.» o «p.m». También se produjeron fallos en la asignación horaria cuando se cambió la hora en la madrugada del 31 de marzo. Debido a estos desaciertos, que generan gran inseguridad jurídica a los conductores -ya que no se sabe si el piloto conducía de día o de noche-, se ha dado orden de que se invaliden los expedientes, segun recoge Tatiana G. Rivas en ABC.

Así lo confirman desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Inés Sabanés. «El parte de multas correspondientes a los días entre el 16 de marzo al 16 de abril se van a anular. Aunque estaban bien registradas, un error en el formato horario usado para la comunicación podía dar lugar a inseguridad jurídica y, tras estudiar la situación, se ha decidido anularlas de oficio, ya que el objetivo de Madrid Central no es poner multas, sino reducir el tráfico y los niveles de contaminación», explican.

Desde Movilidad recalcan que el problema ya se ha subsanado y subrayan que en todos los procesos automáticos de multas como el «foto-rojo» o el radar «prima la seguridad jurídica sobre la multa». En el caso de Madrid Central, gestionado por la empresa Estacionamientos Y Servicios S.A. (Eysa), señalan que el sistema sancionador «ha sido secundario». «Se ha dado prioridad y se ha empezado por los sistemas de autorizaciones y de comunicación con el usuario», apuntan desde el área de Sabanés.

En el apartado «multas de circulación» del portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de la capital refleja el detalle de que en el mes de marzo se interpusieron 4.179 sanciones por atravesar Madrid Central (de abril aún no se han volcado). Filtrando aquellas en las que se rebasó este área restringida se puede comprobar que, como ya anunciara Automovilistas Europeos Asociados (AEA)hace dos semanas, los expedientes se registran entre la 1.00 y las 14.00 horas. De 14.00 a 00.59 no se contabiliza ninguna infracción

Esta misma semana también se ha conocido a través de la asesoría jurídica de Pyramid Consulting que, justo cuatro días después de celebrarse los comicios locales, se han comenzado a remitir las multas a algunas personas que han vulnerado la normativa. Las dos sanciones para ser recurridas que obran en manos de esta entidad están fechadas el 4 de abril -que quedaría anulada según ha informado el Consistorio- y el 29 de abril.

Mario Arnaldo, presidente de AEA, pidió la anulación de todas las multas al Ayuntamiento por vulnerar la Ley de Seguridad Vial. «Este hecho evidencia aún más la falta de rigor y garantías que ofrece Madrid Central. Se ha puesto un sistema de forma precipitada, donde ni siquiera funciona la información de plazas libres en los aparcamientos». Se refiere a las pantallas que iban a colocar en mayo, pospuestas a septiembre, detallando el número de estacionamientos disponibles en los parkings públicos. AEA elaboró un informe que hizo público el pasado 17 de mayo donde concluía que ninguna de las 115 cámaras habilitadas para el control de los accesos de Madrid Central había formulado ninguna denuncia a partir de las 14 horas.

El estudio arroja información tan específica como que el 40% de los expedientes se han realizado de madrugada, siendo el tramo horario de entre la 1.00 y las 2.00 el que más sanciones contabiliza: 348. El otro 60% se reparte entre las 7.00 y las 14.00 horas, siendo la franja horaria de entre 9.00 y 10.00 horas la que representa el mayor número de denuncias, 447.

Según el informe de la asociación, cinco cámaras de control acumulan el 45% del total de denuncias formuladas en marzo (1905), con un valor económico de 171.450 euros (de los 374.130 euros totales de marzo). Las calles donde más se recauda son la de Mártires de Alcalá, 2, con 675 denuncias; calle de Alcalá, 51, con 423; Atocha, 125, con 309; calle de Segovia/Ronda de Segovia, con 270, y la de la calle de Toledo, 123, con 228 denuncias.

Un dato que resulta llamativo de las sanciones de marzo es el bajo número de multas que acumula la calle de Leganitos, que antes de la puesta en marcha de Madrid Central, vía decreto el 30 de noviembre, era la que más denunciaba a los conductores. Si en septiembre Leganitos, 24 sumaba más de 6.000 denuncias y en octubre, cuando se reubicaron las cámaras, superaba las 1.500, en marzo, aunque sólo sea medio mes sólo registró 96.

Las sanciones por entrar en Madrid Central ascienden a 90 euros, 45 por pronto pago. Por este área sólo pueden circular los residentes y sus invitados (un máximo de 20 al mes), el transporte público, servicios sanitarios, vehículos industriales, de reparto con permiso, las personas con movilidad reducida, los titulares de plazas de garaje, los profesionales con limitaciones y vehículos con etiqueta ambiental cero y eco. Los que tengan etiquetas B o C solo pueden entrar para aparcar en un garaje privado, reserva o aparcamiento de uso público autorizado. Se recomienda que soliciten recibo del parking y lo conserven durante al menos un año por nuevos fallos que pueda registrar el sistema.