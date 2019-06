Denuncian a un taxista de Vigo por ir a trabajar en falda

¿Igualdad?, quién dijo igualdad. Un taxista de Vigo, con mucho calor, acudió a su trabajo en falda. La Cooperativa de Taxistas de Vigo, lo denunció a la Policía local porque la normativa municipal lo prohíbe.

"Hemos dado parte a la Policía Local por incumplimiento de la normativa, ya que considera que hay que ir vestidos de forma normal y el uso de faldas no está generalizado entre los varones como puede estarlo en otros lugares" confirmo el presidente de la cooperativa, Manuel Chorén, según antena3.

Las normas obligan a vestir con decoro y según la ordenanza del taxi de Vigo, los pantalones cortos, las camisetas interiores de tirantes o las chanclas no están permitidas. Otro gremio de taxis, ha dicho que no ve nada malo en su uso. Que el taxista que use falda lo hace por estar fresco y por comodidad.