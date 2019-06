Europa obligará a que los motores eléctricos también suenen

Muchas personas siguen andando incluso sin mirar, confiados de que el oído les dirá cuando viene un coche, cuando la realidad es que lo pueden tener delante y no enterarse. Por este motivo la Unión Europea obligará a colocar un Sistema de Alerta Acústica en los coches eléctricos que se active al circular a 20 Km/h o menos. Sus siglas en inglés son AVAS, por si alguna vez lo ves en el próximo coche que te vayas a comprar. El sonido que emitan será de unos 56 db como mínimo y 75 db como máximo, una medida que no es más que el funcionamiento de un aire acondicionado, por ejemplo.

La iniciativa europea para que los coches eléctricos hagan ruido se activará muy pronto. Como decíamos, será el 1 de julio de este año cuando la ley entre en vigor. Esta no es la única propuesta que hay sobre la mesa, ya que Estados Unidos estaba trabajando en un plan similar que inició el año pasado y que será obligatorio en 2020. De momento, según as no se puede decir que los fabricantes no se hayan comprometido con esta causa. Compañías como Nissan han planteado la posibilidad de colocar ruido a los coches eléctricos.(¿Son los vehículos eléctricos el futuro del transporte?)

Se trata de una medida de lo más interesante para evitar accidentes, pero es cuestión de las personas, tanto conductores como peatones, cumplir con las normas y saber cuidarse de ellos mismos. En definitiva, que los coches presten atención a la carretera así como los peatones tienen que respetar los puntos por los que se puede cruzar una calle y hacerlo con las medidas de seguridad necesarias.(Así es el coche eléctrico más vendido en España)

VIDEO DESTACADO: Así es el primer coche eléctrico hecho casi completamente de plástico