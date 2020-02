Así será el nuevo pasaporte británico tras el Brexit

El nuevo pasaporte del Reino Unido será de color azul y estará fabricado por la empresa francesa Gemalto en Polonia según informa el diario Le Monde.

Esta cubierta es un regreso a la apariencia original del pasaporte con el color que se utilizó por primera vez en 1921, esto ha sido un motivo de orgullo para muchos. De esta forma, abandona el rojo burdeos que han estado en uso desde 1988.

La contraportada también presentará su propio diseño con los emblemas florales de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

Tal y como ha adelantado Le Monde el conservador Boris Johnson se ha fotografiado con el nuevo pasaporte en la mano que se introducirá a principios de marzo.

First photos of Brexit blue passport as Boris Johnson shows off early batch https://t.co/jAjHJ1M3jJ pic.twitter.com/tgO9kxXYcv

— Mirror Politics (@MirrorPolitics) February 21, 2020