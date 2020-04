La política de «captura y contención» de Nauru, el país que no tiene ningún caso de coronavirus

Cuando ya el coronavirus causaba estragos en China y se hablaba de medidas de confinamiento nunca antes vistas en Wuhan y toda la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, muchos gobiernos pensaron que sus países no corrían ningún riesgo.

No obstante desde el 13 de enero comenzaron a registrase casos fuera de China, Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos fueron los primeros países que tuvieron dentro de sus territorios personas con la contagiosa enfermedad, ahora es una pandemia que superó el millón de casos a nivel mundial el pasado jueves 2 de abril de 2020.

Sin embargo, hay países que no han registrado ningún caso, a esta fecha, según datos de la Universidad Johns Hopkins, son 19: Comoras, Kiribati, Lesoto, Malawi, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Corea del Norte, Palau, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Islas Salomón, Sudán del Sur, Tayikistán, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Vanuatu, Yemen.

Aunque para los expertos, es posible que algunos de estos países tengan casos y que no han sido reportado, Corea del Norte, por ejemplo, está oficialmente en cero, como Yemen, un país devastado por la guerra.

Además de estos, la mayoría son islas pequeñas con pocos visitantes, tanto así que siete de los diez lugares menos visitados del mundo, según datos de la ONU, están libres de la COVID-19. Entre estas destaca el caso de Nauru

El presidente del país que se encuentra en el océano Pacífico y está a casi 320 km de cualquier lugar ha tomado medidas preventivas, incluso más previsoras que los países líderes en turismo, como Francia o España. Su presidente no ha sido complaciente y comentó a la BBC que el COVID-19 ya es una emergencia nacional.

Nauru es uno de los lugares menos visitados de la Tierra. Aunque no aparece en los datos más recientes de la ONU, un operador turístico dice a BBC que el país recibe solo 160 turistas al año, pero siendo un país con apenas un hospital, sin respiradores y con escasez de enfermeras, tomo medidas preventivas y a tiempo, la política, según el presidente Lionel Aingimea, se llama «captura y contención»:

«Estamos manteniendo las cosas en la frontera», explica. «Estamos utilizando nuestro aeropuerto como frontera y nuestras instalaciones de tránsito como parte de nuestra frontera».

Aquellos que están en cuarentena son examinados todos los días ​​por si presentan síntomas.

Los que han desarrollado fiebre hasta ahora, han sido aislados aún más y se les practicó la prueba de covid-19, por otra parte, lo tests enviados a Australia han resultado todos negativos hasta este jueves.

A pesar de vivir una crisis, los nauruanos comunes y corrientes están «tranquilos y serenos», dice el presidente, que en cuanto a sí mismo, destaca que está muy agradecido con otros países por la ayuda recibida, especialmente con Australia y Taiwán, con los que Nauru tiene relaciones plenas.

«Cuando comenzamos a aplicar esta política de captura y contención, acudí a Dios en oración, y él me dio una escritura que he guardado en el corazón, que es el Salmo 147, versículos 13 y 14. Eso me ha servido de mucho mientras atravesamos, como dice la Biblia, este valle de muerte», dice.