La curiosa mascarilla de esta terapeuta para promover el distanciamiento ¡con penes!

En medio de esta pandemia, la recomendación de llevar mascarillas con motivo del coronavirus fuera del hogar ha hecho que los formatos de este elemento sanitario sean de lo más originales, la nueva apuesta son los dibujos.

Es el caso de Mindy Vincent, una trabajadora social clínica que ejerce su trabajo de terapeuta con una mascarilla de penes de distintas formas y colores. A través de su cuenta de Twitter, esta trabajadora ha explicado los motivos por los que la lleva.

Behold! My masks have arrived! I wore this to Walmart and petco today. When someone tells me my mask has penises on it, I will kindly let them know this is how I determine they are too close, kindly back the fuck up. 😁 @mikehairup @EstesStacy @stantheman1983 pic.twitter.com/60OPbJE7pE

— Mindy Vincent (@MindyVi90992223) April 10, 2020