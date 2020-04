La derecha americana se ensaña con Bill Gates considerándole parte de la conspiración del coronavirus

Ahora, la desinformación sobre Gates es la más difundida de todas las fake news sobre el coronavirus rastreadas por Zignal Labs, una empresa de análisis de medios. De acuerdo con un análisis de The New York Times, la información falsa incluye más de 16.000 publicaciones en Facebook este año acerca de Gates y el virus que recibieron me gusta y fueron comentadas casi 900.000 veces.

En lo que respecta a Youtube, los vídeos de youtubers que revelaron la supuesta conspiración protagonizada por Gates acumularon cinco millones de visitas.

Zignal Labs ha llegado a la conclusión de que el bulo se originó precisamente en Youtube, gracias a una cuenta asociada con QAnon, un grupo dedicado a crear teorías conspiratorias, especialmente relacionadas con el ‘deep state’, o ‘estado profundo’, que supuestamente estaría tramando contra Donald Trump y sus logros como presidente.

Como suele pasar con las teorías conspiratorias, la de Bill Gates y el coronavirus está basada en eventos reales, que son tergiversados y malinterpretados para que encajen con la historia montada.

El blanco de ataques de la derecha