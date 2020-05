‘La famosa más sexy’ del coronavirus: la enfermera rusa que solo usó ropa interior bajo su EPI transparente

View this post on Instagram

Губернатор Алексей Дюмин поддержал ставшую мировой знаменитостью медсестру ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Главврач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева рассказала журналистам тульских «Вестей» о том, что губернатор Алексей Дюмин встречался и связывался с тульской медсестрой, одевшей защитный костюм на бикини и ставшей мировой знаменитостью. Он поддержал и поблагодарил ее и других медиков за работу, сообщает портал Myslo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Также она сообщила, что медработники могут находиться в специальных защитных костюмах до 8 часов. Такую нагрузку могут выдержать даже не все мужчины. Главврач осудила пациентов, сделавших фотографии, так как девушка выполняла возложенные на нее обязанности. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ранее мы писали о том, что на защиту медсестры в бикини встали врачи. Также мы рассказывали о том, что известное английское издание Дейли Мейл рассекретил личность тульского врача в купальнике.