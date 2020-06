Donald Trump: Tras una semana de duros reveses, ¿tendrá la oportunidad de su reelección en noviembre?

Esta última semana ha sido de duros reveses para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Comenzando por las declaraciones de su exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton, quien en una entrevista difundida este jueves 18 de junio para promocionar su controvertido libro sobre su tiempo en la Casa Blanca, ha dicho que Trump «no es apto para ser presidente» de Estados Unidos.

El mismo día de estas declaraciones, el mandatario que había prometido acabar con un programa que protege a casi 700.000 jóvenes indocumentados de la deportación, se vio impedido de hacerlo por un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Aunado a esto, Trump será el protagonista de otro libro. Esta vez, de la mano de su sobrina, quien explica en sus páginas cómo su familia «creó al hombre más peligroso del mundo», según anunció la editorial Simon & Schuster esta semana.

A todo esto, debe sumarse la fuerte crisis de la pandemia por coronavirus que ha hecho que EEUU sea el gran epicentro y que ha golpeado fuertemente su economía. De paso, se encuentra en medio de protestas masivas contra el racismo y la violencia policial.

Esta serie de traspiés hacen preguntarse, ¿tendrá Trump la oportunidad de su reelección en noviembre?

El nuevo sondeo de Reuters-Ipsos muestra que el 48% de los encuestados expresó que votaría por Biden y el 35% por Trump.

La encuesta demuestra que el 40% aprueba la forma en que Trump ha manejado el brote de coronavirus, y el 55% lo rechaza.

Pero en general, un 57% desaprueba la labor de Trump, mientras que sólo el 38% la aprueba, el peor resultado del presidente desde noviembre, según el mismo sondeo, que coincide con otros de medios estadounidenses.

Paralelo a ello, otra encuesta de CNBC-Change Research tiene a Biden al frente del presidente en seis llamados estados oscilantes, estados que probablemente decidirán el resultado de las elecciones de noviembre: Arizona, Florida, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.

Pero el liderazgo de Biden sobre Trump en esos estados es relativamente leve: 48% a 45%.

El mandatario ha procurado minimizar el impacto de los duros sucesos que lo han afectado.

Se refirió sobre Bolton en su red social Twiter como un «incompetente» a quien él mismo supo echar de la Casa Blanca en septiembre, aunque el exasesor aseveró que renunció.

Además, señaló que el libro de Bolton está hecho de «mentiras» e «historias falsas», sin explicar cuáles son o por qué el gobierno ha buscado impedir su publicación con el argumento de que contiene información clasificada.

Por otro lado, volvió a usar el twitter para hablar sobre el fallo que mantuvo un programa conocido por sus siglas de DACA y fue creado por el expresidente Barack Obama para proteger de la deportación a inmigrantes que llegaron a EE.UU. siendo niños y sin papeles. Dijo:

The recent Supreme Court decisions, not only on DACA, Sanctuary Cities, Census, and others, tell you only one thing, we need NEW JUSTICES of the Supreme Court. If the Radical Left Democrats assume power, your Second Amendment, Right to Life, Secure Borders, and…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020