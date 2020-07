De qué se trata el test cognitivo que descarta demencia, con el que Trump desafió a Biden

El presidente estadounidense Donald Trump se ha realizado un test cognitivo y de memoria, que ahora presume de haber obtenido excelentes resultados.

Trump, de 74 años, desafió a Biden, de 77, a pasar también ese test. Según él, demuestran su buena capacidad mental, e instó a su rival Joe Biden a someterse a la prueba.

El líder republicano aseguró que algunas de la preguntas del examen son difíciles y explicó un pasaje que pone a prueba la memoria, con la indicación de repetir una secuencia: persona, mujer, hombre, cámara y televisión. “Me dijeron: ‘¿Puede repetir eso?’. Así que dije: ‘Sí, persona, mujer, hombre, cámara, televisión.”, dijo Trump.

«Después, diez minutos, 15 o 20 minutos más tarde te dicen: ‘¿Se acuerda de esa primera pregunta? Repita otra vez», explicó. «Y luego dices: persona, mujer, hombre, cámara, televisión».

Luego, aseguró que el personal científico quedó asombrado con su respuesta. “Dijeron ‘es increíble, ¿cómo lo hizo? Lo hago porque tengo una buena memoria, porque estoy cognitivamente presente”.

Además, el mandatario al referirse al cargo de presidente, señaló que “necesitas resistencia física”, “Necesitas resistencia mental, tenemos que ser agudos, el presidente Xi es fuerte, el presidente Putin es fuerte, Erdogan es fuerte”.

Trump ya se había jactado de sus resultados en otra entrevista con Fox News el domingo 19 de julio. En aquella ocasión, el periodista Chris Wallace se rió del asunto. “Yo también me hice el examen cuando me enteré de que lo habías pasado. No es… bueno, no es la prueba más difícil. Tienen una foto que dice ‘qué es eso’ y es un elefante.”

Sin embargo, para el presidente, eso fue una tergiversación. “Sí, las primeras preguntas son fáciles”, respondió. “Pero apuesto a que ni siquiera pudo responder a las últimas cinco preguntas. Apuesto a que no podrías, se ponen muy difíciles, las últimas cinco preguntas”. Añadió: “Le garantizo que Joe Biden no podría responder a esas preguntas”.

En qué consiste este test cognitivo y de memoria

La prueba, tiene el nombre de Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA, por sus siglas en inglés), fue creada por el neurólogo Ziad Nasreddine en 1996.

El médico explicó al portal MarketWatch que “no es una prueba de coeficiciente intelectual”, sino que ayuda a los médicos a detectar posibles deterioros o signos de Alzheimer.

Es así como este instrumento de evaluación cognitiva, se diseñó para la detección de trastorno neurocognitivo leve y estadios tempranos de demencia.

Evalúa los siguientes dominios cognitivos: atención y concentración; funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, habilidades visuoespaciales, razonamiento conceptual, cálculo y orientación.

Tiene varias versiones alternas con la intención de disminuir los posibles efectos de aprendizaje cuando se utiliza de manera repetida en la misma persona.

Esta evaluación ha sido probada en 14 idiomas y en personas de edades entre 49 y más de 85 años y con diversos grados de escolaridad.

También ha sido usado en diversos contextos desde atención comunitaria de la salud, establecimientos hospitalarios, hasta servicios de urgencias. Puede utilizarse en personas de distintas culturas, múltiples grupos de edad y diferentes niveles de escolaridad. Su aplicación toma aproximadamente 10 minutos.