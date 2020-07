EEUU desvela que Rusia lidera la campaña de desinformación sobre el coronavirus

Rusia sigue atacando con desinformación a sus enemigos.

Los servicios de inteligencia rusos están utilizando a tres sitios web en inglés para difundir información falsa o tergiversada sobre la pandemia de coronavirus, buscando explotar una crisis que Estados Unidos.

Dos agentes rusos que han ocupado altos cargos en el servicio de inteligencia militar de Moscú, conocido como GRU, han sido identificados como responsables de una maniobra de desinformación que llega a las audiencias estadounidenses y occidentales.

Hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar en público.

La información había sido previamente clasificada, pero los funcionarios dijeron que había sido rebajada para que pudieran discutirla más libremente. Dijeron además que lo hacían ahora para hacer sonar la alarma sobre los sitios web en particular y para exponer lo que dicen que es un claro vínculo entre esos portales y la inteligencia rusa.

Entre fines de mayo y principios de julio, uno de los funcionarios dijo que los sitios web señalados publicaron unos 150 artículos sobre la respuesta a la pandemia, incluida una cobertura destinada a apoyar a Rusia o a denigrar a los EEUU.

Entre los titulares que llamaron la atención de los funcionarios de EEUU se encuentran “La ayuda de Rusia a América para contrarrestar el COVID-19”, que sugería que Rusia había dado ayuda urgente y sustancial a los EEUU para luchar contra la pandemia, y “Pekín cree que el COVID-19 es un arma biológica”, que amplificaba las declaraciones de los chinos.

Los funcionarios describieron la desinformación rusa como parte de un esfuerzo continuo y persistente por avanzar en las falsas narraciones y causar confusión.

No dijeron si la maniobra desde estos sitios web en particular estaba directamente relacionada con las elecciones de noviembre, aunque parte de la cobertura parecía denigrar al contrincante demócrata de Trump, Joe Biden, y recuerda los esfuerzos rusos a partir de 2016 para exacerbar las relaciones raciales en Estados Unidos e impulsar las acusaciones de corrupción contra figuras políticas estadounidenses.

Aunque los funcionarios estadounidenses ya han advertido antes sobre la propagación de la desinformación relacionada con la pandemia, fueron más allá al señalar a una agencia de información particular que está registrada en Rusia, InfoRos, y que opera una serie de sitios web (InfoRos.ru, Infobrics.org y OneWorld.press) que han aprovechado la pandemia para promover los objetivos antioccidentales y propagar la desinformación.

Los sitios promueven sus relatos en un sofisticado pero insidioso accionar que los funcionarios de los EEUU comparan con el lavado de dinero, donde las historias en inglés bien escritas (y a menudo con el sentimiento pro-ruso y el sentimiento anti-estadounidense) se pasan por otras fuentes de noticias para ocultar su origen y aumentar la legitimidad de la información.