Trump baja en las encuestas y la economía de su país sufre un desplome histórico 

La economía de Estados Unidos cayó un 32,9% en el segundo trimestre del año, ha dicho este jueves 30 de julio la Oficina de Análisis Económico.

Mientras tanto, el número de trabajadores que solicitaron beneficios por desempleo aumentó por segunda semana consecutiva.

Este mismo día, el presidente Donald Trump, planteó a través de su cuenta en Twitter, la posibilidad de retrasar las elecciones presidenciales previstas en su país para el próximo 3 de noviembre.

El tuit dice: «Con el Voto Universal por Correo (no el Voto Ausente, que es bueno), el 2020 serán las elecciones más inexactas y fraudulentas de la historia. Será una gran vergüenza para EEUU. ¿Retrasar las elecciones hasta que la gente pueda votar de forma adecuada, segura y sin peligro?»

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020