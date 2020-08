Se estrella un avión de Air India Express con 190 pasajero

Un avión de Air India Express, que venía de Dubai, se estrelló en el aeropuerto de Calcuta (India) con 190 pasajeros.

Entre las personas que estaban en el avión se contabilizan 10 niños y los seis miembros de la tripulación.

La nave aterrizaba en el aeropuerto de Karipur (India) cuando impactó de forma violenta contra el suelo y se ha partido en dos, sobre las 19.45 hora local.

No se ha incendiado, aunque al menos el piloto falleció, según las primeras informaciones. Muchos pasajeros, aunque heridos, han podido ser evacuados.

Se desconoce el número de víctimas y los equipos de rescate trabajan sobre la pista.

#UPDATE The Air India flight (IX-1344) from Dubai carrying 174 passengers skidded during landing at Karipur Airport in Kozhikode (Kerala) today. There were 6 crew members onboard, including two pilots: Air India Express https://t.co/iiWhSrHGOO

— ANI (@ANI) August 7, 2020