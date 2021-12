Elon Musk: «En el Mundo no hay suficientes personas y eso pone en riesgo el futuro de la Humanidad»

Una caja de sorpresas Elon Musk, el hombre más rico de la Historia.

El director ejecutivo de Tesla y Space X considera que en el mundo «no hay suficientes personas», lo que, según él, representa una amenaza para el futuro de la civilización humana.

Los «mayores riesgos de la civilización son la baja natalidad y la rápida caída de la natalidad», dijo el magnate mientras hablaba sobre el Tesla Bot, un robot humanoide que tiene «el potencial de ser un sustituto generalizado del trabajo humano», durante el Consejo de CEO organizado por Wall Street Journal, que inició el lunes en Washington.

Comentando el tema de los problemas laborales, Musk afirmó que la «limitación principal es la mano de obra» y que «no hay suficientes personas», rechazando el planteamiento de la mayoría de la gente que «piensa de que hay demasiadas personas en el mundo y que la población está creciendo sin control».

Según un reporte del Banco Mundial, la tasa de natalidad mundial ha venido disminuyendo desde 1960.

Además, el jefe de Tesla respondió la cuestión del envejecimiento diciendo que no cree que la gente deba «intentar vivir durante mucho tiempo» y opinó que es importante que las personas mueran, ya que la «mayoría de las veces la gente no cambia de opinión», lo que crearía una sociedad «donde las nuevas ideas no pueden tener éxito».