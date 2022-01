EEUU envía secretamente una de sus naves más poderosas a una base cercana a China

Estados Unidos mandó secretamente al Pacífico occidental un submarino nuclear de alta capacidad, el USS Nevada, en un inusual movimiento no anunciado que hace foco en la presencia norteamericana en una región de altas tensiones con China.

El submarino de misiles balísticos es de la clase Ohio y sirve como una plataforma indetectable de lanzamientos de misiles balísticos, por lo que es una de las patas más importantes de su tríada nuclear, junto a los cazas bombarderos estratégicos y los misiles basados en silos.

La visita del USS Nevada fue a la base naval de Guam, un territorio no incorporado de EEUU, según las imágenes difundidas por la Marina estadounidense.

“La visita al puerto de Guam refuerza la cooperación entre los Estados Unidos y sus aliados en la región, demostrando la capacidad, flexibilidad y preparación de los Estados Unidos y su continuo compromiso con la seguridad y estabilidad de la región del Indo-Pacífico”, destacó el comunicado oficial.

El USS Nevada, con sede en la base naval de Kitsap (Washington), pero puede pasar meses bajo el agua sin que se revele su posición, bajo propulsión nuclear. De hecho, los movimientos de los 14 submarinos de este tipo suelen ser secretos clasificados y habitualmente regresan para buscar suministros para las tripulaciones, habitualmente de más de 150 oficiales.

La visita “complementa los numerosos ejercicios, operaciones, adiestramiento y actividades de cooperación militar que llevan a cabo las Fuerzas Estratégicas para asegurarse de que están disponibles y listas para operar en todo el mundo en cualquier momento”, señaló la Marina.

Se trata de la primera llegada a Guam de un submarino de este tipo desde 2016, cuando hizo escala el USS Pensilvania.

En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas con China y las últimas pruebas de misiles de Corea del Norte, el despliegue inusual es tomado como una advertencia para los rivales regionales.

“Esto envía un mensaje, intencionado o no: podemos estacionar 100 ojivas nucleares en tu puerta y no lo sabrás ni podrás hacer mucho al respecto. Y lo contrario no es cierto y no lo será durante un buen tiempo”, dijo a la CNN Thomas Shugart, antiguo capitán de submarino de la Marina estadounidense y ahora analista del Center for a New American Security.