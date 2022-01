Las conversaciones privadas de una exeurodiputada española que desenmascaran la persecución de la UE contra Hungría y Polonia

Carolina Punset se ha distinguido por liderar, a lo largo de toda su carrera, causas progresistas y medioambientales.

Esta abogada valenciana dio, desde muy joven, el salto desde el derecho a la política, primero en su ámbito local, en la comunidad valenciana y más tarde escalando paulatinamente hasta llegar a convertirse en responsable de Política Medioambiental de Ciudadanos. No mucho después, se convirtió en diputada del Parlamento Europeo, representando a esta formación, integrada en aquella época en el grupo “Alliance of Liberals and Democrats for Europe”, ALDE, predecesores del actual “Renew Europe”.

Fue entre los años 2016 y 2019. Punset acabó por abandonar Ciudadanos en el año 2018, debido a lo que consideró un “giro a la derecha” en materias tan sensibles como la crisis en Cataluña o por su posición sobre el feminismo. Punset consideró que se había producido por parte de esta formación un abandono general de los valores progresistas. Para la exeurodiputada, carecía de sentido “acostarse socialdemócrata y levantarse ultraliberal”, una tendencia en la que no estaba dispuesta a participar.

Aunque Punset dejó constancia del giro de Ciudadanos hacia la derecha, en el ámbito parlamentario europeo se ha distinguido por denunciar la hipocresía y la cobardía de “Renew Europe”, y su anterior encarnación, el grupo “ALDE”, pero desde un ángulo diferente.

Según se desprende de distintas conversaciones privadas de la política valenciana, conocidas por fuentes solventes, los problemas más importantes que la libertad de expresión tiene planteados en Europa, son ignorados, mientras que países como Hungría y Polonia son condenados en Bruselas.

En esas conversaciones, según esas fuentes, Punset ha llegado a expresar: «es muy fácil meterse con Orbán. Quiere decir que no supone nada para Europa». Cree también la exeuroparlamentaria que las verdaderas amenazas contra la libertad de expresión en Europa se evidenciaron claramente en el tiroteo de “Charlie Hebdo” y en el asesinato del maestro de escuela, Samuel Paty, por mostrar las caricaturas: «Desde un punto de vista político es muy difícil de afrontar porque tienen, tenemos en Europa, muchos musulmanes y hay un problema de corrección política».

De hecho, durante el tiempo que Carolina Punset permaneció en Bruselas pudo comprobar cómo los políticos europeos ignoraban el problema: «Porque tienen miedo”, según estas conversaciones privadas: “Tienen un gran problema, un problema político, porque viven allí, viven aquí, y tienen un problema político y personal. Macron va a estar protegido, pero estos pobres profesores, ¿crees que un profesor más va a mostrar una caricatura de Charlie Hebdo más en Francia?«, contaba Punset a alguno de sus interlocutores. “Renew Europe” surgió de la unión entre “ALDE” y el “Renacimiento” de Enmanuel Macron en 2019 y pretende ser la “voz centrista en Europa”, pero sus ataques van en una sola dirección.

Macron es el primero en ignorar los problemas sangrientos de Francia, mientras que la afiliación húngara de “Renew Europe”, “Momentum Movent” hace gala de una gran “trompetería” a la hora de condenar a Viktor Orbán en Hungría. Mientras tanto, “Renew Europe” y su afiliado polaco, “Szymon Hołownia’s Poland 2050”, piden que se recorten los fondos de la UE al gobierno del presidente Andrzej, justificándolo en su “antiliberalismo”. Es evidente que no es necesario tomar medidas drásticas para hacer frente al antiliberalismo en el corazón de Europa.

Aunque según Carolina Punset, en función de sus conversaciones, creía que: “Es obvio y no es cuestionable que son enemigos menores de la libertad de expresión, Hungría y Polonia, no es ahí donde radica el problema de la libertad de expresión en Europa».

“Cuando vives en Bruselas vives en una ciudad tomada por islamistas”

Carolina Punset aclara, de forma tajante y que a muchos puede sorprender no escuchar a más líderes políticos, ni en público ni en privado, que estos dos países son el centro de atención por una simple razón: “A los eurodiputados de “Renew Europe» no les genera ningún problema; ni político ni de movilizaciones ciudadanas”. “Cuando tú vives en Bruselas, pues vives en una ciudad tomada por islamistas. Muchísima mujer con velo, etcétera. Tú tendrías un problema en Bruselas si afrontas este tema de una manera directa”. Más reflexiones de Punset, que dejan las cosas muy claras: “Hay, como en todas las cosas, un elemento económico también. Cuando hubo momentos de tomar partido por posiciones civilizadas, se ha preferido no generar”. “No te metas en líos, no te metas en líos. Quiero decir, yo si tuviera una empresa, a lo mejor, estaría diciendo eso también. No te metas en líos. Generas problemas, no van a comprar productos franceses”.

Para poder considerar que los eurodiputados han adoptado, verdaderamente, una posición de principios a favor de la libertad de expresión en toda Europa sería necesario que se manifestaran en contra de los ataques violentos que han sufrido ya periodistas o profesores, y que no se acobardaran por la intimidación y las amenazas veladas de boicot. En vez de hacer esto, los eurodiputados de “Renew Europe” dirigen sus más duros ataques contra aquellos lugares en los que la libertad de expresión todavía se defiende. Carolina Punset lo explica de manera certera: «A quién le importa meterse con Hungría o con Polonia». Cuando se le pregunta si los políticos europeos sólo se dirigen a esos países porque es lo más sencillo, a Punset le parece evidente: «Claro, a quién le importa, salvo a los húngaros y a los polacos.»

El doble rasero de “Renew Europe”

Los antecedentes de esta tendencia son claros. “Renew Europe” condena el “ataque frontal” de Polonia a la libertad de los medios de comunicación y lo considera un “retroceso” para su Estado de Derecho. Este mismo grupo califica al gobierno húngaro como “corrupto”, al tiempo que insta a poner fin a lo que denomina “sus ataques contra la libertad política”.

Quizá lo más atroz sea que “Renew Europe” se posicione públicamente contra el intento de Polonia de “privar a los niños de su derecho a la salud y a la educación sexual”. Sin embargo, no se pronuncia acerca de la cuestión de la mutilación genital femenina en Francia, país en el que entre un 12 y un 21 por ciento de las niñas están en riesgo.

Viktor Orbán: la bestia negra de “Renew Europe”

En una línea similar, la descripción por parte de “Renew Europe” de que Viktor Orbán está llevando a cabo lo que tildan de una “putinización de Hungría” en cuestiones LGBT mientras que ignoran la explosión de agresiones y episodios violentos contra personas de ese mismo colectivo en Francia evidencia, aún más, que la preocupación de “Renew Europe” es específica para cada uno de los casos.

Atacar a Polonia y a Hungría es lo más fácil, tal y como queda evidenciado. Tomar una posición significativa en cuanto a los atributos definitorios de la civilización europea, simplemente, no es una cuestión que los eurodiputados de “Renew Europe” se sientan cómodos llevando a cabo.