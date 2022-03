Fracaso del convoy de Putin: seis días atascado a 20 kilómetros de Kiev

El heróico aguante de Ucrania contra la invasión rusa, mantiene a las tropas rusas del famoso convoy ruso a unas decenas de kilómetros. La kilométrica formación de vehículos está concretamente a 20 kilómetros del centro de Kiev, hacia donde partieron el pasado martes 1 de marzo, en teoría por fallos logísticos en el convoy. Si bien es cierto que la llegada de las fuerzas armadas rusas desde el este del país es innegable, la llegada del famoso convoy parece haberse demorado lo suficiente.

Fue la BBC la que avisaba el pasado 4 de marzo que el convoy estaba pasando por problemas técnicos, que casi con seguro llevaría a las tropas rusas a bajar el ritmo y replantear su nuevo movimiento. De acuerdo a la información del diario 20 minutos, el Pentágono estadounidense tendría información suficientemente fiable como para conocer el siguiente paso de las tropas del Kremlin «reagruparse deliberadamente y reevaluar el progreso que no han logrado». Todo apunta que las razones para este ‘atasco’ podrían ser la falta de motivación de las fuerzas rusas, algún tipo de fallo técnico o falta de suministro, o una correcta labor de defensa y resistencia de las tropas y grupos de civiles militarizados habrían frenado el avance ruso hacia la capital ucraniana.

La publicación de una imagen de uno de los vehículos que componen el convoy con las ruedas completamente desgarradas y el vehículo atascado entre el lodo con claras dificultades para maniobrar, es la ‘culpable’ de que todas las miras se sitúen en los neumáticos. Un ex miembro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Trent Telenko realizó una publicación en su Twitter, en la que analizaba la situación. Telenko publicó un ‘hilo’, una característica forma de publicación de la red social del pajarito, donde explicaba que la mala gestión y mal mantenimiento de las gomas de los neumáticos, ha podido ser la culpable de esta detención.

De acuerdo a esta información, el convoy ruso estaría pasando por un tramo de carreteras con tierra y hielo a los lados, lo que dificulta muchísimo la movilidad, la explicación que aportó el Telenko, coincide perfectamente con la que dio Francisco Gan, teniente general del Ejército español en su conversación con 20minutos:

Surge en muchos la duda, Ucrania tiene la capacidad aérea para hacer frente a este convoy, y si bien es cierto que cuentan con tropas de ataque aéreo y drones armados que compraron al ejército turco, pero no es posible desplegarlos desde Kiev, por lo tanto dificulta la estrategia defensiva real.

Entonces aquí aparece el verdadero problema con esta ofensiva, al menos el que pone al resto de Europa y la OTAN entre la espada y la pared: si por un lado deciden no actuar, por muchos problemas técnicos a los que se enfrente el convoy, tras el paso de los días sin resistencia, conseguirán emprender de nuevo su marcha hacia Kiev, poniendo en serio peligro la soberanía de Ucrania. Por otro lado, desde Kiev no pueden atacar ese enclave en el que se encuentra el convoy, pero en el caso de recibir ayuda de la OTAN o la Unión Europea, o algún país miembro como tal, eso supondría vulnerar las condiciones que impuso Vladímir Putin el pasado jueves 24 de febrero, con las terribles consecuencias con las que amenazó tanto a la OTAN, como a la UE, como a cualquier país que intercediese.

De esta manera el convoy lleva detenido durante más de 6 días a la espera de solucionar sus problemas, con la seguridad de que el único ataque que recibirán será de la resistencia o militares ucranianos, dado que la OTAN y UE se encuentran atadas de pies y manos, con impotencia por su inacción, pero con miedo de actuar y que Rusia comience una guerra nuclear.

