EEUU reta a Rusia y prevé dotar de armas a Suecia y Finlandia

Rusia amenazó a Suecia y Finlandia ante la posibilidad de que se unieran a la OTAN.

Ante esto, el portavoz del Pentágono, John Kirby, anunció, el 5 de mayo de 2022, que Estados Unidos podría aumentar la ayuda militar a ambos países durante el proceso de adhesión a la alianza, en caso de que fuese necesario.

“Confiamos en que seremos capaces de encontrar la forma de abordar cualquier preocupación que puedan tener Suecia o Finlandia durante el periodo de tiempo que transcurre entre la solicitud de ingreso a la OTAN y su posible ingreso a la alianza”

Kirby aseguró que la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, «podría proporcionar capacidad y habilidades avanzadas» a la organización. Ya que, aunque Finlandia tiene un pequeño ejército permanente, su reserva es la más grande de Europa, debido a que casi un millón de finlandeses tienen formación militar. También destaca su Fuerza Aérea y sus servicios de inteligencia por ser los más avanzados del continente. Además, la destreza de los submarinos y la defensa aérea del ejército sueco ayudaría a la OTAN a contrarrestar la presencia rusa en el mar Báltico y el Ártico.

El portavoz del Pentágono también quiso destacar que «las decisiones de unirse a la OTAN o no son decisiones soberanas que estos países tienen que tomar»

Un portavoz de la OTAN declaró que si se produjese la entrada de estos dos países a la OTAN, se formalizaría a finales de 2022 o principios de 2023.

El apoyo de Reino Unido

El miércoles 4 de mayo de 2022, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, aseguró, durante una rueda de prensa en la localidad finesa de Niinisalo, que «es inconcebible que Reino Unido no acudiera en apoyo de Finlandia o Suecia si alguna vez fueran atacados» aunque no exista ningún pacto militar previo. En dicha rueda de prensa también se encontraba el ministro de Defensa finlandés, Antti Kaikkonen

Además, Wallace reafirmó el apoyo del Reino Unido si Suecia y Finlandia solicitasen el ingreso a la OTAN.

“Pase lo que pase con las aspiraciones de Finlandia a unirse a la OTAN, es algo que Finlandia debe elegir libremente, y estamos aquí para apoyar su libertad de elegir y no permitir que otra nación les diga qué hacer con esa elección”

Ante la pregunta de si el ingreso de estos dos países aportaría seguridad o aumentaría aún más las tensiones con Rusia, Wallace aseguró que “las alianzas significan seguridad, eso es lo que demuestra la historia”, ya que la OTAN «no está para provocar a otros países«.

“Ya es hora de que muchas partes de Europa se den cuenta de que Putin no es un amigo, es un agresor que ha gastado una gran cantidad de tiempo y dinero en las últimas dos décadas socavando nuestros principios democráticos mediante desinformación, financiación de partidos políticos ultras o con amenazas militares”

Mientras ambos ministros presenciaban las maniobras de Niinisalo, un helicóptero militar ruso violó el espacio aéreo finlandés próximo a la frontera fino-rusa. Este tipo de incidentes es el segundo que se produce en un mes, tal y como denunció Kaikkonen.