Granada: Zelenski denuncia la muerte de 51 civiles en un ataque ruso contra un pueblo de Járkov

Al menos medio centenar de personas perdieron la vida este jueves en un devastador ataque ruso que tuvo como blanco una zona residencial de un pueblo ubicado en el distrito de Kupiansk, en la provincia de Járkov, al noreste de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien se encontraba en Granada (España) para participar en la cumbre europea, denunció este acto atroz.

Russian missile struck an ordinary grocery store in the Kupiansk district of the Kharkiv region. This was a fully deliberate, demonstrative, and brutal terrorist attack.

As of now, more than 51 people have been reported dead. My condolences to all those who have lost their loved… pic.twitter.com/yxIW2Xwy35

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023