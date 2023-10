Reino Unido considera como una «ofensa criminal» el acto de ondear una bandera palestina

La secretaria de Interior británica, Suella Braveman, ha emitido directrices a las fuerzas de policía locales en las que se insta a considerar el acto de ondear una bandera palestina como una «ofensa criminal».

En una carta dirigida a los jefes de policía, Braverman enfatizó la importancia del contexto, argumentando que ciertos comportamientos, como el ondeo de una bandera palestina, podrían no ser legítimos cuando se utilizan para glorificar actos de terrorismo.

Además, Braverman hizo un llamado a la policía para que adoptara un enfoque similar en situaciones que involucraran la exhibición de esvásticas en manifestaciones anti-Israel y para tomar medidas ante cánticos como «From the river to sea, Palestine will be free» («Desde el río hasta el mar, Palestina será libre»), ya que podrían interpretarse como la expresión de un deseo violento de eliminar a Israel del mapa.

Estas directrices de la secretaria de Interior, conocida por su retórica anti-inmigración, han generado críticas por parte de Shami Chakrabarti, miembro de la Cámara de los Lores y abogada especializada en derechos humanos.

Chakrabarti argumentó que los jefes de policía son conscientes de sus poderes y responsabilidades, y que politizar su labor en estos tiempos peligrosos no contribuye a la seguridad de las comunidades vulnerables.

La carta de Braverman se hizo pública después de una manifestación frente a la embajada de Israel, durante la cual numerosos manifestantes ondearon banderas palestinas. La secretaria de Interior expresó su preocupación por vídeos compartidos en redes sociales que mostraban vehículos ondeando símbolos palestinos en vecindarios con población judía en Londres y otras ciudades.

En respuesta a estas tensiones, decenas de ciudadanos y simpatizantes de Israel se manifestaron frente a Downing Street, exhibiendo banderas con la estrella de David.

El primer ministro Rishi Sunak demostró su apoyo inquebrantable a Israel al acudir a una sinagoga. Además, Sunak recordó que la Policía tiene directrices claras y consejos gubernamentales para prevenir cualquier actividad ilegal y subrayó que Hamas es una organización terrorista prohibida, advirtiendo que quienes la apoyen deberán responder ante la ley.